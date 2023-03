Алимханулы сделал заявление о смене дивизиона ради боя с Канело Альваресом

Чемпион мира в среднем весе по версии WBO казахстанец Жанибек Алимханулы (13-0, 8 КО) готов подняться во второй средний дивизион и стать претендентом для мексиканца Сауля Канело Альвареса (58-2-2, 39 КО). Такое заявление он сделал в своем твиттере, сообщают Vesti.kz.

Боксер отметил, что намерен пойти на это, если в 2023 году не получит больших боев в своей весовой категории.

"Я постараюсь устроить большие бои в этом году. Если не получу, то в 2024 году буду обязательным претендентом для Канело в весе 168 фунтов. Все знают, что это возможно! Иншалла в следующем году я стану абсолютным чемпионом мира в двух весовых категориях!" - написал Алимханулы.

I'll try to get big fights this year. if I don’t get it, then in 2024 I will be a mandatory challenger for Canelo at 168. Everyone knows that this is possible! Inshalla next year I will become the absolute world champion in the world champion in two weight categories!