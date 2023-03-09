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Алимханулы встретился с экс-чемпионом мира из Казахстана

Алимханулы встретился с экс-чемпионом мира из Казахстана
©instagram.com/janibek_qazaqstyle

Чемпион мира по версии WBO в среднем весе казахстанец Жанибек Алимханулы встретился с Сергеем Липинцем, передают Vesti.kz.

Боксеры встретились в США в тренировочном зале. Совместное фото Алимханулы опубликовал у себя в соцсетях.

"Рады были видеть нашего брата Сергея", - говорится в подписи к снимку.

Напомним, 33-летний Липинец родился в селе Мартук Актюбинской области. Позже он представлял Россию, но в прошлом году на бой против американца Омара Фигероа-младшего вышел с флагом Казахстана. И кстати, победил. Липинец - бывший чемпион мира по версии IBF в первом полусреднем весе.

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Метки:
Алимханулы Жанибек Липинец Сергей

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