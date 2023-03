Чемпионский бой Жанибека Алимханулы с топовым британским боксером сорвался

Бой казахстанского средневеса Жанибека Алимханулы (13-0, 8 КО) с Лиамом Смитом (33-3-1, 20 КО) из Великобритании не состоится. Об этом заявил американский журналист и инсайдер Майкл Бенсон, передают Vesti.kz.

Ранее WBO, чемпионом которой является Алимханулы, обязала боксеров договориться о поединке.

Но Смит решил выполнить обязательства по проведению реванша со своим соотечественником Крисом Юбенком-младшим, которого он нокаутировал в четвертом раунде в январе.

"Бен Шалом (промоутер. - Прим. ред.) заявил, что матч-реванш Лиама Смита против Криса Юбенка-младшего будет объявлен на следующей неделе", - написал Бенсон в твиттере.

