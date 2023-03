"Трилогии никогда бы не было". Судей обвинили в предвзятости к Головкину в боях против Канело

Казахстанца Геннадия Головкина засудили в двух первых боях против мексиканца Сауля Канело Альвареса. Такое мнение высказал известный американский дизайнер и фотограф Рей Рей Родригес, который является фанатом единоборств, передают Vesti.kz. Он отметил, что если бы рефери были честны в отношении GGG, то трилогия бы не состоялась.

Напомним, первые два боя Головкина с Канело завершились результатами, которые вызвали споры среди болельщиков и специалистов. Сначала в 2017 году была признана ничья, а в 2018-м победу отдали мексиканцу. В 2022-м боксеры провели трилогию, в которой GGG проиграл, но признался, что не ощущал на себе удары соперника.

"Я насчитал победу Головкина в восьми раундах в первом бою и отдал ему семь раундов во втором матче. Если бы судьи были справедливы в своих решениях, третьего поединка никогда бы не было, и наследия обоих бойцов сегодня были бы совершенно другими", - написал Родригес в твиттере.

I had @GGGBoxing winning 8 rounds in their first fight, and 7 rounds in their second match.



Had the judges been fair with the decisions, there would have never been a 3rd fight, and both fighters’ legacies would be completely different today.#Boxing #GGG #Canelo