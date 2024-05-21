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Алимханулы переплюнул Фьюри и попал в компанию к Канело и Усику

Алимханулы переплюнул Фьюри и попал в компанию к Канело и Усику
©Top RAnk

Обозреватель ProBoxTV и Boxingscene.com американский журналист Люк Кетелль представил собственный рейтинг лучших боксеров мира независимо от весовых категорий (pound-for-pound), передает Vesti.kz.

Этот рейтинг возглавил абсолютный чемпион в супертяжелом весе - украинец Александр Усик. На втором месте американец Теренс Кроуфорд, а замыкает тройку лидеров - японец Наоя Иноуэ. При этом, в рейтинге есть мексиканец Сауль Канело Альварес - он пятый. А 14-ю позицию занимает казахстанский чемпион в среднем весе Жанибек Алимханулы. На его счету титулы IBF и WBO в этом дивизионе.

Отметим, что Усик в минувшие выходные по очкам победил Фьюри и стал абсолютом. Их реванш запланирован на октябрь этого года. 

 

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Метки:
Алимханулы Жанибек Профессиональный бокс

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