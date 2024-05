Алимханулы переплюнул Фьюри и попал в компанию к Канело и Усику

Обозреватель ProBoxTV и Boxingscene.com американский журналист Люк Кетелль представил собственный рейтинг лучших боксеров мира независимо от весовых категорий (pound-for-pound), передает Vesti.kz.

Этот рейтинг возглавил абсолютный чемпион в супертяжелом весе - украинец Александр Усик. На втором месте американец Теренс Кроуфорд, а замыкает тройку лидеров - японец Наоя Иноуэ. При этом, в рейтинге есть мексиканец Сауль Канело Альварес - он пятый. А 14-ю позицию занимает казахстанский чемпион в среднем весе Жанибек Алимханулы. На его счету титулы IBF и WBO в этом дивизионе.

After this weekend, my P4P



1. Usyk

2. Crawford

3. Inoue

4. Bivol

5. Canelo

6. Beterbiev

7. Estrada

8. Ioka

9. David Benavidez

10. Nakatani

11. Shakur Stevenson

12. Gervonta Davis

13. Bam

14. Janibek

15. Jai