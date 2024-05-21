Алимханулы переплюнул Фьюри и попал в компанию к Канело и Усику

Обозреватель ProBoxTV и Boxingscene.com американский журналист Люк Кетелль представил собственный рейтинг лучших боксеров мира независимо от весовых категорий (pound-for-pound), передает Vesti.kz.
Этот рейтинг возглавил абсолютный чемпион в супертяжелом весе - украинец Александр Усик. На втором месте американец Теренс Кроуфорд, а замыкает тройку лидеров - японец Наоя Иноуэ. При этом, в рейтинге есть мексиканец Сауль Канело Альварес - он пятый. А 14-ю позицию занимает казахстанский чемпион в среднем весе Жанибек Алимханулы. На его счету титулы IBF и WBO в этом дивизионе.
After this weekend, my P4P— LukieBoxing (@LukieBoxing) May 21, 2024
1. Usyk
2. Crawford
3. Inoue
4. Bivol
5. Canelo
6. Beterbiev
7. Estrada
8. Ioka
9. David Benavidez
10. Nakatani
11. Shakur Stevenson
12. Gervonta Davis
13. Bam
14. Janibek
15. Jai
Отметим, что Усик в минувшие выходные по очкам победил Фьюри и стал абсолютом. Их реванш запланирован на октябрь этого года.
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