Алимханулы отреагировал на отказ Головкина от чемпионского титула

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Сегодня 09:45
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Чемпион мира в среднем весе по версии WBO казахстанец Жанибек Алимханулы (13-0, 8 КО) прокомментировал отказ Геннадия Головкина (42-2-1, 37 КО) от пояса WBA Super в этом дивизионе, сообщают Vesti.kz. Он обрадовался, так как не хотел пересекаться со своим соотечественником в ринге.

"Все знают, что я не мог драться с Головкиным, потому что он мой старший брат. Он освободил все пояса. Теперь я могу собрать все титулы среднего веса", - написал он в твиттере.

Напомним, что перед этим Головкин оставил чемпионский титул IBF. 

Что касается  Алимханулы, то сорвался его бой с Лиамом Смитом (33-3-1, 20 КО), потому что тот договаривается о реванше со своим соотечественником Крисом Юбенком-младшим (32-3, 23 КО). Казахстанец заявил, что в следующем году готов подняться во второй средний вес.

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Метки:
Алимханулы Жанибек WBO Профессиональный бокс Головкин Геннадий Геннадий GGG Головкин WBA

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