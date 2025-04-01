Алимханулы остался без крупного боя в 2025 году. Подробности

Объединенному чемпиону мира в среднем весе по версиям IBF и WBO казахстанцу Жанибеку Алимханулы (16-0, 11 КО) рассказали о потенциальном бое с мексиканцем Саулем Канело Альваресом (62-2, 39 КО) в 2025 году, передают Vesti.kz.

Вскоре 32-летнему казахстанцу предстоит провести защиту титулов. 5 апреля в Астане он встретится с французским нокаутером Анауэлем Нгамиссенге (14-0, 9 КО). Однако все мысли казахстанца уже о встрече с Канело, которого он неоднократно вызывал.

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Несмотря на это, сам мексиканец по-прежнему ни разу не отреагировал на слова Жанибека, так как сконцентрирован на собственном поединке. 3 мая ему предстоит сразиться за звание абсолютного чемпиона с кубинцем Уильямом Скуллом (23-0, 9 КО).

Следующим соперником Альвареса должен стать 37-летний американец Теренс Кроуфорд (41-0). Поэтому эксперты уверены, что шанса на бой Алимханулы - Канело в 2025-м нет.

"К сожалению для Жанибека, календарь Канело на 2025 год заполнен. В мае он встретится с Уильямом Скуллом, чтобы снова стать неоспоримым, а затем сразу же отправится на сентябрьский бой с Кроуфордом, если все пойдет по плану", - пишет Secondsout.

Добавим также, что именитый мексиканец выступает на дивизион выше казахстанца - во втором среднем весе. Там он владеет титулами Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO).

Напомним, ранее соперник Жанибека потребовал реванш. А чемпион WBC заявил о своем превосходстве над Алимханулы.

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