Чемпион WBC заявил о своем превосходстве над Алимханулы

Чемпион мира по версии WBC в среднем весе, доминиканец Карлос Адамес (24-1-1, 18 КО), считает себя сильнейшим боксером дивизиона, передают Vesti.kz.

Примечательно, что казахстанец Жанибек Алимханулы (16-0, 11 КО), владеющий поясами WBO и IBF, также заявляет о своем превосходстве в этой категории.

"Существует старая мудрость: не важно, как воин падает, важно, как он поднимается. Когда я потерпел поражение (от Патрика Тейшейры в 2019 году), у меня мелькнула мысль, что моя карьера может закончиться. Но со временем я осознал, что успех зависит от правильного подхода к тренировкам, от упорной работы в лагере. Именно так я пришел к этому уровню. Сейчас я твердо уверен, что являюсь лучшим боксером в среднем весе. В дивизионе нет никого, кто мог бы меня победить.

Хотелось бы чаще выходить в ринг. В 2023-м у меня был всего один бой, в 2024-м – тоже. Я лучший и самый опасный боец в своем весе, и это осложняет поиск соперников. Но мы работаем над тем, чтобы проводить больше поединков", - приводит слова Адамеса BoxingScene.