Алимханулы? Небитый нокаутер сделал грандиозное заявление

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Сегодня 13:50
©instagram.com/hamzahsheeraz

Непобежденный британский боксер Хамза Шираз (19-0, 15 КО) опубликовал интригующий пост в соцсетях, передают Vesti.kz.

"Очень скоро будет объявлено нечто грандиозное, Иншааллах", - говорится в его сообщении в Instagram.

Ранее Шираз провел дуэль взглядов с чемпионом по версиям WBO и IBF Жанибеком Алимханулы (15-0, 10 КО), подробности - здесь. В связи с чем не исключено, что в своем посте он имел ввиду поединок с казахстанцем.

Британец занимает первое место в рейтинге WBO и владеет второстепенным титулом WBC Silver. В последнем поединке, состоявшемся 10 февраля в Лондоне (Великобритания), он нокаутировал в первом раунде соотечественника Лиама Уильямса (25-5-1, 20 КО).

Алимханулы последний раз боксировал 14 октября 2023 года в Розенберг (штат Техас, США), где в шестом раунде финишировал немца Винченцо Гуальтьери (21-1-1, 7 КО) и отобрал у него пояс по линии IBF, попутно в третий раз защитив титул чемпиона мира по версии WBO в среднем весе.

Метки:
Алимханулы Жанибек Профессиональный бокс

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