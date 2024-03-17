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Топ боксер из Британии сделал заявление о бое с Алимханулы

Топ боксер из Британии сделал заявление о бое с Алимханулы
©twitter.com/Queensberry

Непобежденный британец Хамза Шираз (19-0, 15 нокаутов) дал комментарий относительно состоявшейся дуэли взглядов с чемпионом WBO и IBF Жанибеком Алимханулы, сообщают Vesti.kz.

Кроме того, он высказался о потенциальном бое с казахстанским боксером. 

"Мы были с ним на ринге много раз. Наша дуэль взглядов - это штука для камер. Я посмотрел в его глаза, он - в мои. Мы увидели будущее!

Мы относимся друг к другу со всем уважением. Мы оба считаем, что если все стороны договорятся - нас ждет отличный бой", - заявил Шираз. 

24-летний Шираз занимает первое место в рейтинге WBO и владеет второстепенным титулом WBC Silver. В последнем поединке он нокаутировал в первом раунде Лиама Уильямса - бывшего претендента на пояс WBO.

Последний раз Алимханулы боксировал в октябре 2023 года в США, когда в шестом раунде остановил немца Винченцо Гуальтьери (21-1-1, 7 КО) и отобрал у него титул по линии IBF.

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Метки:
Алимханулы Жанибек Бокс Казахстанский Бокс Профессиональный бокс

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