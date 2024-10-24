Алимханулы нашли бой против чемпиона мира с рекордом 23-0

Чемпион мира по версиям WBO и IBF в среднем весе казахстанский боксер Жанибек Алимханулы (16-0, 11 КО) попал в список потенциальных соперников для россиянина Бахрама Муртазалиева (23-0, 17 KO), владеющего титулом IBF в первом среднем дивизионе, передают Vesti.kz со ссылкой на Boxingnews24.com.

"Муртазалиев должен быть готов перейти в 160 фунтов, если он не сможет получить бой с Кроуфордом и победителем боя Спенса против Фундоры. Последнее, что нужно Муртазалиеву, это оставаться на месте в 154 фунтах, чтобы его избегали как чумы, и застрять, защищаясь от бойцов, с которыми фанаты не знакомы. Варианты в 160 фунтах: Жанибек Алимханулы, Эрисланди Лара, Карлос Адамес, Хамза Шираз, Крис Юбенк-младший. Большинство из этих боксеров, скорее всего, откажутся от боя с Муртазалиевым, но не все. Некоторые согласятся с ним сразиться", - пишет издание.

Свой последний бой Муртазалиев провел 20 октября в Орландо (США), когда сенсационно нокаутировал Тима Цзю (24-2, 17 КО).

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Что касается Алимханулы, то ранее Всемирная боксерская организация (WBO) назначила казахстанцу нового обязательного соперника в лице британца Хамзы Шираза (21-0, 17 КО). Сообщалось, что у сторон есть время на переговоры до 23 октября, после чего будут назначены промоутерские торги.

Свой последний бой Жанибек провел 4 октября в Сиднее (Австралия), где нокаутировал обязательного претендента по линии IBF - новозеландца Андрея Михайловича (21-1, 13 КО).

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