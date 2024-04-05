Алимханулы? Напугавший Канело чемпион выбрал себе соперника

"Временный" чемпион мира по версии WBC во втором среднем весе американец мексиканского происхождения Дэвид Бенавидес (28-0, 24 КО) перестал интересоваться боем с абсолютным чемпионом дивизиона мексиканцем Саулем Канело Альваресом (60-2-2, 39 КО), передает Vesti.kz со ссылкой на vRINGe.com.

В итоге Бенавидес сделал выбор в пользу противостояния с новым абсолютным чемпионом полутяжелого веса. Он определится 1 июня в поединке Дмитрия Бивола (22-0, 11 КО) и Артура Бетербиева (20-0, 20 КО).

"В случае с Канело все время одно и то же дерьмо: "О, нужно быть уважительным". Я не собираюсь ни перед кем преклонять колено, потому что я заслужил свой шанс. Этот бой не состоится, потому что он хочет 150 миллионов долларов. Это говорит мне о том, что он напуган. Он дал возможность Хайме Мунгии, который ничего не сделал. Оправданием, которое привел Канело, было: "О, (я не буду с ним драться) потому что он вел себя очень уважительно". Типа, братан, иди отсюда. В общем, я не думаю, что бой с "Канело" состоится, поэтому мне нужно двигаться дальше. Эти парни в полутяжелом весе просто убийцы. Теперь мои мысли на сто процентов сосредоточены на них", - заявил Бенавидес.

Напомним, что у самого Бенавидеса на июнь намечен поединок против украинского экс-чемпиона Александра Гвоздика (20-1, 16 КО) за пояс "временного" чемпиона WBC во втором среднем весе.

Ранее чемпиону мира по версиям WBO и IBF в средней весовой категории казахстанцу Жанибеку Алимханулы (15-0, 10 КО) поступило предложение подраться с Бенавидесом.

Алимханулы уделал Канело и нашел себе супербой