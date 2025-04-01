Объединенный чемпион мира в среднем весе по версиям IBF и WBO казахстанец Жанибек Алимханулы (16-0, 11 КО) высказался о конкурентах дивизиона и бросил вызов мексиканцу Саулю Канело Альваресу (62-2, 39 КО), передают Vesti.kz.

Совсем скоро уроженцу Жыланды предстоит провести защиту титулов против седьмого номера рейтинга Международной боксерской федерации (IBF) француза Анауэля Нгамиссенге (14-0, 9 КО). Этот бой станет для него первым на родине с 2017 года. За это время он успел утвердиться в качестве лидера среднего веса.

После он намерен добиться поединка с 34-летним мексиканцем. Победы над чемпионом Всемирного боксерского совета (WBC) доминиканцем Карлосом Адамесом (24-1-1, 18 КО) и обладателем пояса Всемирной боксерской ассоциации (WBA) кубинцем Эрисланди Ларой (31-3, 19 KO) могли бы стать самым эффективным способом заинтересовать Альвареса. Однако у Алимханулы другие планы. Он не планирует забирать пояса конкурентов, так как желает сражаться с более мастеровитыми оппонентами.

"В среднем весе происходит много событий. Хамза Шираз, Лара и Карлос Адамес — это хорошие бойцы, но они вне моего диапазона. Они не в моей лиге. Я смотрел бой Адамеса и Шираза, но не как судья. Я наблюдал за ним как боксер. С этой точки зрения я видел и анализировал, как они боксировали, их стили и тактику, которые они применяли в этом поединке. Но я не могу судить спорное судейское решение. Я не могу быть судьей. Я просто боксер, который наблюдал этот бой", — цитирует слова Жанибека Boxingscene.

Напомним, британец Хамза Шираз (21-0-1, 17 КО) сразился с Адамесом 23 февраля. Бой прошел всю дистанцию и закончился вничью, благодаря чему доминиканец сохранил свой пояс.

"Я не ищу вторых номеров. Я стремлюсь к первым, таким как Канело и другие. Поскольку 160 фунтов — не проблема, я могу подняться, но могу и вернуться обратно. Я не вижу никаких сложностей ни с точки зрения времени, ни с точки зрения возможностей. У меня достаточно ресурсов", — заявил Алимханулы.

Добавим, что Альварес выступает во втором среднем дивизионе, где владеет титулами по версиям WBC, WBA и WBO. 3 мая он проведет бой за звание абсолютного чемпиона против кубинца Уильяма Скула (23-0, 9 КО).

Казахстанец, в свою очередь, сразится на ринге с Нгамиссенге 5 апреля в Астане.

Ранее соперник Жанибека потребовал реванш. А чемпион WBC заявил о своем превосходстве над Алимханулы.

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