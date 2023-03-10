Алимханулы бросил вызов чемпиону, с которым отказался драться Головкин

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Сегодня 10:26
©instagram.com/janibek_alimkhanuly

Чемпион мира в среднем весе по версии WBO казахстанец Жанибек Алимханулы (13-0, 8 КО) вызвал на бой кубинца Эрисланди Лару (29-3-3, 17 КО), который остался единственным чемпионом по версии WBA в этом дивизионе, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Геннадий Головкин (42-2-1, 37 КО) не захотел проводить защиту пояса WBA Super против Лары, который владеет титулом WBA Regular, так как этот поединок ему неинтересен, и перестал быть чемпионом по версии этой организации. Теперь Алимханулы, который мечтает стать абсолютом, предлагает Ларе провести объединительный поединок.

"Я хочу сказать всем будущим чемпионам (WBA, IBF): давайте драться. Лара, давай драться! Чемпион WBO против чемпиона WBA. Вы все знаете, что моя цель - объединить пояса в среднем весе. Я считаю, время пришло. Давайте сделаем бой Жанибек - Лара", - написал боксер в твиттере.

Отметим, что представитель Головкина заявил, что отказ от поясов, а недавно GGG оставил также и титул IBF, не означает, что он будет завершать карьеру.

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Метки:
Алимханулы Жанибек Геннадий GGG Головкин Головкин Геннадий WBO WBA Профессиональный бокс Лара Эрисланди

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