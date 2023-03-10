Завершение карьеры? Стали известны планы Головкина после отказа от титула WBA

Джон Хорневер, представляющий интересы Геннадия Головкина, сообщил, что его подопечный не намерен завершать карьеру после отказа от титула WBA, сообщает корреспондент Vesti.kz.

40-летний казахстанский боксер отказался от участия в промоутерских торгах по организации боя с регулярным чемпионом Эрисланди Ларой, представляющим Кубу.

Ранее GGG уже отказался от пояса IBF, и теперь у него остался только титул IBO.

"Геннадий по-прежнему настроен на новый бой, он еще не определился со многими моментами, важными для планирования и организации следующего поединка", - пояснил Хорневер.

В активе Головкина 42 победы, 37 из которых одержаны нокаутом, два поражения и одна ничья.

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