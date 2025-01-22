Али Ахмедову нашли новый бой после нокаута в США: есть дата и соперник

Казахстанский боксер второго среднего веса Али Ахмедов (22-1, 16 КО) свой следующий бой может провести в рамках вечера бокса в Астане, который пройдет 28-го февраля. Об этом рассказал его тренер Сагатбек Мусаханов, передают Vesti.kz.

По его словам, соперник уже есть. В частности, разработке находится бой с польским средневесом Мацеем Сулецки (32-3, 12 КО).

"Сейчас думаем о том, чтобы 28-го февраля провести бой в Астане. Это пока в разработке. Завтра-послезавтра будет известно. Али нельзя сейчас застаиваться, надо боксировать. Соперник уже есть. Это польский боксер Мацей Сулецки. Сейчас будем думать. Сегодня я говорил с Зия Алиевым (глава компании Boxing Stars), они заинтересованы в том, чтобы Али отбоксировал в этом кадре. Мы будем совместно решать все эти вопросы", - цитирует Мусаханова Sportnews.kz.

Свой последний бой Ахмедов провел 18 января в США, когда во втором раунде нокаутировал американца Малколма Джонса (17-4-1, 10КО).

Тренер остался доволен выступлением своего подопечного.

"Мы полтора месяца готовились к этому бою. У него первый соперник снялся. Получилось, что два соперника сменились, такие сложности в профессиональном боксе возникают. Приятно, что из Казахстана приехали люди поддержать Али. Наш боксер был хорошо готов к этому бою. Поединок прошел по плану", - добавил Мусаханов.