Али Ахмедов проиграл нокаутом бой за титул чемпиона мира и потерпел первое поражение в карьере

Он выступил в андеркарте у Головкина.

Фото: twitter.com/MatchroomBoxing
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Сегодня 05:40

Казахстанский боксер второго среднего веса Али Ахмедов (16-0, 12 КО) сенсационно проиграл бой за титул чемпиона мира, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В рамках вечера бокса в Холливуде (штат Флорида, США) Ахмедов встречался против эквадорца Карлоса Гонгоры (18-0, 13 КО) за вакантный титул чемпиона мира по версии IBO.

Поединок был рассчитан на 12 раундов. В заключительном раунде Ахмедов оказался в нокдауне, но сумел подняться. Однако затем казахстанец вновь упал на канвас и уже не смог продолжить поединок. 

Таким образом, Ахмедов потерпел первое поражение в карьере при 16 победах. Гонгора же остался непобежденным и довел рэкорд до 19-0.

Напомним, что главным событием шоу станет поединок казахстанца Геннадия Головкина (40-1-1, 35 КО) против поляка Камила Шереметы (21-0, 5 KO) за титулы чемпиона мира по версиям IBF и IBO в среднем весе.

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Ахмедов Али Геннадий GGG Головкин Головкин-Шеремета IBO Головкин Геннадий Шеремета Камил
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Сегодня 05:40
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