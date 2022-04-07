"Адреналин начинает зашкаливать". Головкин - о бое с "суперчемпионом" за три титула

Чемпион мира по версиям IBF и IBO в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин (41-1-1, 36 КО) рассказал о предстоящем бое с обладателем пояса WBA Super в этом дивизионе японцем Риотой Муратой (16-2, 13 КО), а также высказался о своем возрасте, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Их 12-раундовый объединительный поединок состоится 9 апреля в Японии.

"Это вызов, когда я сражаюсь в другой стране, особенно если эта страна является родиной моего соперника. Но это еще больше подстегивает меня в тренировочном лагере. Теперь, когда я нахожусь в Японии, адреналин начинает зашкаливать. Я очень рад быть здесь и драться перед фанатами в Японии, которые действительно любят и ценят хороший бокс.

Мурата - хороший, солидный боец. Не зря он был олимпийским чемпионом и двукратным чемпионом мира по версии WBA. Много лет назад он приезжал ко мне на сборы в Big Bear. Очень серьезный боец. Он очень усердно работал всегда - в лагере, на ринге и за его пределами. Мы очень хорошо ладили. В пятницу мне исполнится 40, но я чувствую себя хорошо. Я буду продолжать драться до тех пор, пока чувствую себя хорошо и могу усердно тренироваться, чтобы драться на том уровне, которого я от себя ожидаю, ведя здоровый образ жизни, я чувствую себя хорошо, сильнее", - приводит его слова Boxingscene.com.

Напомним, Головкин и Мурата впервые встретились перед боем за три титула, также объявлены судьи предстоящего поединка.

Угадай результат боя Головкин - Мурата и получи 10 000 тенге!