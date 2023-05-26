Абсолютный чемпион мира получил наказание за толчок Ломаченко на дуэли взглядов

Непобежденный американский боксер Девин Хэйни (30-0, 15 КО) оштрафован на 400 000 долларов за толчок украинца Василия Ломаченко (17-3, 11 КО) во время дуэли взглядов, сообщаютVesti.kz.

Их бой состоялся 20 мая в Лас-Вегасе (США) и продлился все 12 раундов, по итогам которых единогласным судейским решением выиграл Хэйни (116-112 и 115-113 дважды).

Этим самым Хэйни защитил свои титулы абсолютного чемпиона мира по версии WBC, WBA Super, IBF, WBO и The Ring в легком весе.

Благодаря этой победе Девин ворвался в топ-10 рейтинга P4P от The Ring.