Абсолютный чемпион мира получил наказание за толчок Ломаченко на дуэли взглядов

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Непобежденный американский боксер Девин Хэйни (30-0, 15 КО) оштрафован на 400 000 долларов за толчок украинца Василия Ломаченко (17-3, 11 КО) во время дуэли взглядов, сообщаютVesti.kz.

Их бой состоялся 20 мая в Лас-Вегасе (США) и продлился все 12 раундов, по итогам которых единогласным судейским решением выиграл Хэйни (116-112 и 115-113 дважды).

Этим самым Хэйни защитил свои титулы абсолютного чемпиона мира по версии WBC, WBA Super, IBF, WBO и The Ring в легком весе.

Благодаря этой победе Девин ворвался в топ-10 рейтинга P4P от The Ring.

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Метки:
Ломаченко Василий Хэйни Дэвин

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