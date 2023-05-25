Обидчик Ломаченко ворвался в топ-10 рейтинга P4P от The Ring

Журнал The Ring представил обновленный рейтинг сильнейших боксеров вне зависимости от весовой категории (P4P) по состоянию на май, сообщают Vesti.kz.

Так, непобежденный американец Девин Хэйни (30-0, 15 КО) ворвался в топ-10, расположившись на восьмой строчке. 21 мая он спорным судейским решением победил украинца Василия Ломаченко (17-3, 11 КО), потерявшего в этом списке три позиции.

В том поединке Хэйни защитил титулы абсолютного чемпиона мира по версиям WBA Super, WBO, IBF, WBC и The Ring в легком весе.

Топ-10 рейтинга P4P от The Ring:

1. Александр Усик (Украина);

2. Наоя Иноуэ (Япония);

3. Теренс Кроуфорд (США);

4. Эррол Спенс (США);

5. Сауль Канело Альварес (Мексика);

6. Дмитрий Бивол (Россия);

7. Джош Тейлор (Великобритания);

8. Девин Хэйни (США);

9. Джервонта Дэвис (США);

10. Василий Ломаченко (Украина).

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