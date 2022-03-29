"А я тебя помню. Ты выиграл золото". Чемпион мира обратился к боксеру из Казахстана

Чемпион мира по версии WBO во втором полулегком весе Шакур Стивенсон (17-0, 9 КО) узнал казахстанца Абылайхана Жусупова во время встречи в тренировочном зале Top Rank, передает корреспондент Vesti.kz.

Боксеры пересекались в 2013 году во время чемпионата мира среди юниоров в Киеве, а сейчас встретились как боксеры-профессионалы.

"А я тебя помню, - обратился американец к казахстанцу. - Он выиграл золото. И я выиграл золото".

Стивенсон выступал в категории до 52 килограммов, а Жусупов - на пять килограммов тяжелее.

Один из лидеров сборной Казахстана выстраивает профессиональную карьеру, подписав контракт с промоутерской компанией Suleimen Promotions.

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