Новый капитан сборной Казахстана по боксу перешел в профи

Капитан сборной Казахстана, бронзовый призер чемпионата мира, 24-летний Абылайхан Жусупов подписал контракт с промоутерской компанией Suleimen Promotion, передает корреспондент Vesti.kz.

В январе он приступил к совместным тренировкам с представителями команды, которые проходили в Нур-Султане.

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Жусупов трижды выигрывал бронзу ЧМ, однажды стал вторым на чемпионате Азии, а также становился лучшим на чемпионате мира среди молодежи.

Ранее он был назван капитаном сборной, ведь прежний лидер, тяжеловес Камшыбек Кункабаев, вместо национальной команды решил продолжить карьеру в профи. На последнем ЧМ Жусупов дошел до полуфинала в категории до 67 килограммов. Путевки в финал его лишил японец Севонретц Оказава.

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Стоит отметить, что в состав Suleimen Promotion входят несколько перспективных боксеров из Казахстана, выступающих в разных весовых категориях. В этом году организация получила право провести юбилейную 60-ю конвенцию Всемирного боксерского совета (WBC).