Попытка номер два. Казахстан может провести юбилейную 60-ю конвенцию WBC

Казахстан претендует на проведение юбилейной 60-й конвенции Всемирного боксерского совета (WBC), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Об этом сообщил источник, близкий к ситуации. Выбор места проведения будет сделан между тремя странами: Таиланд, ОАЭ и Казахстан. Презентовать казахстанский проект отправился президент промоутерской компании Suleimen Promotions Халиолла Акдрашев.

Итоговое решение будет принято 17 ноября.

Напомним, что Казахстан уже получал право на проведение 55-й конвенции престижной организации. Однако в последний момент было решено перенести мероприятие в Азербайджан. Позднее этот эпизод прокомментировали в Федерации профи-бокса Казахстана.

Чемпионом мира по версии WBC в среднем весе был казахстанский боксер Геннадий Головкин, который сейчас владеет титулами IBO и IBF в той же категории.

Suleimen Promotion ведет дела нескольких боксеров, самым успешным из которых является суперсредневес Айдос Ербосынулы, занимающий 12-е место в рейтинге.