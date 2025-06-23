50 миллионов и вероятный нокаут решили судьбу боя Алимханулы - Кроуфорд

Чемпиона мира по версии WBA в первом среднем дивизионе - американца Теренса Кроуфорда (41–0, 31 КО) продолжают упрекать в избегании поединка с казахстанцем Жанибеком Алимханулы (17-0, 12 KO), передают Vesti.kz.

13 сентября текущего года представителю США предстоит главный бой в карьере - против обладателя всех поясов во втором среднем дивизионе мексиканца Сауля Канело Альвареса (63–2–2, 39 КО).

Чтобы провести это противостояние, Кроуфорд решил сразу перескочить через средний дивизион, поднявшись на две весовые категории. Это решение вызвало неоднозначную реакцию со стороны экспертов и поклонников бокса.





Мегабой Канело - Кроуфорд столкнулся с критикой

Одним из первых выбор Теренса раскритиковал известный американо-мексиканский тренер Абель Санчес, заявивший, что в этом бою нет спортивного смысла - лишь возможность для обоих заработать внушительные гонорары.

Скепсис усилился после высказываний эксперта и комментатора Макса Келлермана, который на пресс-конференции не стал обходить острые углы и задал прямой вопрос американскому боксеру

"Ну что ж, ты буквально избивал почти всех своих соперников. (Исраил) Мадримов дал тебе хороший бой. Теперь ты пропускаешь средний вес без каких-либо условий по повторному набору веса и сразу поднимаешься, чтобы драться с парнем, который доминирует в этой весовой категории уже десять лет. Почему ты решил сделать именно так?", - спросил Келлерман.

- Почему бы и нет? - коротко ответил Кроуфорд.

Кроуфорд избежал нокаута от Алимханулы?

По мнению аналитиков, истинная причина кроется в том, что в среднем весе Кроуфорда ждал бы куда более опасный соперник - объединенный чемпион по версиям IBF и WBO Жанибек Алимханулы. Встреча с казахстанцем, считают эксперты, не только не принесла бы Теренсу тех огромных гонораров, что сулит бой с Канело, но и могла обернуться первым поражением в его карьере.

- Если бы он перешел в средний вес, ему пришлось бы драться с парнем № 1 в дивизионе, Жанибеком Алимханулы. Он бы не преуспел против него. Жанибек находится на другом уровне, чем Мадримов, с точки зрения мощи, и был бы кошмаром для маленького, пожилого бойца вроде Кроуфорда, - пишет Boxingnews24.

"Он (Кроуфорд), скорее всего, проиграет Жанибеку нокаутом, а гонорар будет совсем не таким, как 50 миллионов долларов, которые он получает за бой с Канело", - добавили эксперты.

Спорный бой Кроуфорда с узбекским чемпионом

Напомним, в последний раз Кроуфорд выходил на ринг в августе 2024 года, когда завоевал пояс WBA в бою с чемпионом из Узбекистана Исраилом Мадримовым (10–2, 7 КО). Американец победил единогласным решением судей, хотя многие считают, что вердикт был спорным и в ту ночь именно рефери спасли Теренса от поражения.

Алимханулы свой последний бой провел 5 апреля, когда нокаутировал во втором раунде французского боксера конголезского происхождения Анауэля Нгамиссенге (14–1, 9 КО), успешно защитив свои чемпионские пояса.

Алимханулы уделал чемпиона мира с 31-3: он дрался с Канело