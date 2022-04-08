40 лет Геннадию Головкину. История главной звезды казахстанского спорта

Сегодня, 8 апреля, свой 40-й день рождения празднует самый именитый казахстанский профессиональный боксер Геннадий Головкин - действующий чемпион мира в среднем весе по версиям IBF и IBO. Vesti.kz собрали 40 фактов о жизни и карьере GGG.
1. Геннадий Головкин родился в Караганде 8 апреля 1982 года. Он был назван в честь отца, Геннадия Ивановича, который был заслуженным шахтером и ушел из жизни в феврале 2014 года. Его мать, Елизавета Сергеевна, трудилась лаборантом в химической лаборатории и до сих пор проживает в Караганде.
2. Прозвище GGG, или "трипл джи", под которым Головкин известен по всему миру, - это аббревиатура: Геннадий Геннадьевич Головкин. По фамилии, имени и отчеству его также представляют ринг-анонсеры, объявляя выход на ринг.
3. Товарный знак GGG был запатентован в 2014 году.
5. Геннадий и Максим - младшие дети в семье. Старшие братья, Вадим и Сергей, по неофициальным данным, скончались во время службы в армии в 1990 и 1994 годах соответственно. Обстоятельства их смертей остаются неизвестными.
6. Именно старшие братья повлияли на интерес к боксу. Они отдали двойняшек в секцию бокса, хотя Головкин признавался, что в то время больше интереса проявлял к футболу.
8. В детстве Геннадий учился в СШ № 65, которая расположена на самой окраине Караганды. В средней школе его класс был с биомедицинским уклоном.
9. В интервью Sport Illustrated Головкин признавался, что главный совет получил от старших братьев. Звучал он так: "Если у тебя будут пытаться забрать что-то, никогда не бойся отвечать".
10. В детстве у Геннадия в семье был домашний любимец - немецкая овчарка Грей.
12. На Олимпиаду-2004 в Афинах Головкин должен был ехать в весовой категории до 69 килограммов, но пошел на благородный жест - перешел в более тяжелый вес до 75 килограммов, уступив свое место Бахтияру Артаеву. В итоге у Казахстана неожиданно появился олимпийский чемпион, а сам Головкин проиграл в финале, причем до сих пор не утихают споры, справедливым ли было то поражение от россиянина Гайдарбека Гайдарбекова. "Я был чемпионом мира, Азии и Азиатских игр. Я искренне считаю, что я заслуживал золото на Олимпиаде-2004 в Афинах. Из-за того случая было разочарование от любительского бокса", - поделился GGG в интервью L'Equipe.
14. Первым соперником Головкина в профи стал Габор Балог из Венгрии. Дебют GGG состоялся 6 мая 2006 года. Бой состоялся в Германии и был запланирован на четыре раунда, но Головкин вырубил соперника уже в первом. Так началась гегемония казахстанца в среднем весе.
16. На сегодня все поединки Геннадия прошли в восьми странах. Это Германия, Дания, Панама, Казахстан, Украина, США, Монако и Великобритания.
17. Большего всего боев за календарный год Головкин провел в 2006 году - шесть. Затем дрался по два-три раза в год. В 2020 году вышел на ринг один раз, а в 2021-м не провел ни одного поединка.
19. Дольше всех после поражения от Головкина восстанавливался аргентинец Хорхе Ариэль Гарсия. В октябре 2006 года он проиграл GGG нокаутом. В следующий раз Гарсия вышел на ринг спустя пять лет - в ноябре 2011 года. Все эти годы у аргентинца были проблемы с получением боксерской лицензии в связи с состоянием здоровья.
20. В 2010 году Головкин выиграл суд у немецкой промоутерской компании Universum, которая затем была продана, и переехал в США.
21. Прежде чем попасть к тренеру Абелю Санчесу, с которым он одержал большинство своих ярких побед, Головкин два месяца провел в зале у Фредди Роуча.
23. На спаррингах в Big Bear Головкин побеждал и Сауля Альвареса, и Сергея Ковалева.
24. В 2014 году Головкин сыграл роль в мюзикле "Рокки", который снимался на Бродвее. Кроме того, у чемпиона мира есть опыт съемок в рекламе.
25. Если бы не бокс, в Казахстане вполне мог появиться футболист Геннадий Головкин. В детских командах GGG играл нападающего и забивал много. Кроме того, он посещал секцию на стадионе "Шахтер".
26. Головкина не раз видели на матчах казахстанских клубов - он посещал игры "Астаны", "Кайрата" и "Шахтера".
27. Головкин близко общается со звездой мирового футбола Криштиану Роналду.
29. Алина Головкина имеет два высших образования, одно из которых получила в Германии, а также владеет двумя иностранными языками.
30. У Головкина трое детей. Старший сын Вадим родился 2009 году. В сентябре 2017 года у Геннадия и Алины родилась дочь. В декабре 2018 года - еще один сын.
32. Старший сын Головкина Вадим занимается хоккеем. Геннадий назвал его в честь погибшего старшего брата.
33. Головкин с семьей проживает в Лос-Анджелесе (США).
35. GGG Promotions ведет дела казахстанского боксера Али Ахмедова, тренером которого является Максим Головкин.
37. В 2016 году Головкин вошел в Книгу рекордов Гиннесса как чемпион мира в среднем весе с самым высоким процентом нокаутов. На тот момент на счету казахстанского боксера было 36 побед в 36 боях, из которых 33 он завершил нокаутом. Также в его активе была серия из 23 досрочных побед. Таким образом, показатель процента боев, которые Головкин закончил нокаутом, равняется 91,67 и является высшим среди чемпионов мира в среднем весе.
39. У GGG 4,2 миллиона подписчиков в Instagram, 1,3 миллиона в Facebook и 639,2 тысячи в твиттере.
40. Объединительный бой Головкина против чемпиона WBA из Японии Риоты Мураты был назначен на 9 апреля - на следующий день после 40-летия. Еще во время тренировочного лагеря GGG заявил, что не собирается заканчивать карьеру.
Немного фактов о Головкине к 40-летию главной звезды казахстанского спорта
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