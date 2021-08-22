18-летний чемпион мира из Казахстана дебютировал в профи с победы над боксером из Узбекистана

18-летний Сабыржан Аккалыков, который в этом году выиграл молодежный чемпионат мира, дебютировал на профессиональном ринге с победы, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Его соперником был боксер из Узбекистана Шовкат Халилов. Четырехраундовый поединок в полусреднем весе завершился уже в первом раунде. Для Халилова это пятое поражение в профи при семи победах.

Аккалыков на молодежном чемпионате мира-2021 в Польше завоевал золотую медаль в категории до 64 килограммов, а свою победу он посвятил близкому другу, который ушел из жизни. В финале казахстанец уверенно победил бронзового медалиста ЧЕ-2020 Бозорбоя Матякубова из Украины.

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