Александр Борисевич
Юношеский (U-18) Чемпионат мира по хоккею 2014/15. Дивизион I группа А
Команда
Казахстан (U-18)
Игры
5
Гол + Пас
2+2
Удаления, мин
4
Чемпионат Казахстана 2015/16
Команда
Темиртау
Игры
19
Гол + Пас
3+3
Удаления, мин
6
Юношеский (U-18) Чемпионат мира по хоккею 2015/16. Дивизион I группа А
Команда
Казахстан (U-18)
Игры
5
Гол + Пас
3+0
Удаления, мин
Хоккей. Международные товарищеские матчи 2016/17
Команда
Казахстан (U-20)
Игры
2
Гол + Пас
0+1
Удаления, мин
2
Кубок Казахстана 2016/17
Команда
Темиртау
Игры
5
Гол + Пас
0+4
Удаления, мин
8
Чемпионат Казахстана 2016/17
Команда
Темиртау
Игры
61
Гол + Пас
4+8
Удаления, мин
16
Молодежный (U-20) Чемпионат мира по хоккею 2016/17. Группа А Дивизион I
Команда
Казахстан (U-20)
Игры
5
Гол + Пас
1+1
Удаления, мин
2
Высшая Хоккейная Лига 2017/18
Команда
Сарыарка
Игры
51
Гол + Пас
2+6
Удаления, мин
16
Чемпионат Казахстана 2017/18
Команда
Темиртау
Игры
5
Гол + Пас
Удаления, мин
Хоккей. Международные товарищеские матчи 2017/18
Команда
Казахстан (U-20)
Игры
3
Гол + Пас
4+4
Удаления, мин
Молодежный (U-20) Чемпионат мира по хоккею 2017/18. Дивизион I Группа А
Команда
Казахстан (U-20)
Игры
5
Гол + Пас
Удаления, мин
16
Чемпионат Казахстана 2018/19
Команда
Темиртау
Игры
4
Гол + Пас
1+3
Удаления, мин
ВХЛ - Кубок Шелкового пути 2018/19
Команда
Сарыарка
Игры
65
Гол + Пас
7+6
Удаления, мин
56
Кубок Евровызова. Венгрия 2018
Команда
Казахстан
Игры
3
Гол + Пас
1+0
Удаления, мин
ВХЛ - Кубок Шелкового пути 2019/20
Команда
Сарыарка
Игры
58
Гол + Пас
3+13
Удаления, мин
14
Открытый чемпионат Казахстана 2019/20
Команда
Темиртау
Игры
5
Гол + Пас
3+1
Удаления, мин
8
Хоккей. Международные товарищеские матчи 2020/21
Команда
Казахстан-2
Игры
2
Гол + Пас
Удаления, мин
Pro Hokei Ligasy 2020/21
Команда
Сарыарка
Игры
39
Гол + Пас
8+18
Удаления, мин
20
Parimatch - Кубок Казахстана 2020/21
Команда
Сарыарка
Игры
5
Гол + Пас
6+6
Удаления, мин
Parimatch - Кубок Казахстана 2021/22
Команда
Сарыарка
Игры
3
Гол + Пас
0+1
Удаления, мин
Pro Hokei Ligasy 2021/22
Команда
Сарыарка
Игры
45
Гол + Пас
15+34
Удаления, мин
12
Континентальный кубок 2021/22
Команда
Сарыарка
Игры
5
Гол + Пас
1+0
Удаления, мин
2
Хоккей. Международные товарищеские матчи 2022/23
Команда
Казахстан
Игры
1
Гол + Пас
Удаления, мин
Париматч-Кубок Казахстана 2022/23
Команда
Сарыарка
Игры
2
Гол + Пас
0+1
Удаления, мин
Континентальная Хоккейная Лига 2022/23
Команда
Барыс
Игры
21
Гол + Пас
3+5
Удаления, мин
8
Pro Hokei Ligasy 2022/23
Команда
Сарыарка
Игры
31
Гол + Пас
17+30
Удаления, мин
34
Кубок Первого канала 2022
Команда
Казахстан
Игры
2
Гол + Пас
0+1
Удаления, мин
Континентальная Хоккейная Лига 2023/24
Команда
Барыс
Игры
33
Гол + Пас
0+3
Удаления, мин
12
Pro Hokei Ligasy 2023/24
Команда
Номад
Игры
14
Гол + Пас
2+5
Удаления, мин
16
Континентальный кубок 2023/24
Команда
Номад
Игры
3
Гол + Пас
1+3
Удаления, мин
Хоккей. Международные товарищеские матчи 2023/24
Команда
Казахстан
Игры
2
Гол + Пас
Удаления, мин
Отборочный турнир на Олимпийские игры 2026
Команда
Казахстан
Игры
1
Гол + Пас
Удаления, мин
Pro Hokei Ligasy 2024/25
Команда
Сарыарка
Игры
47
Гол + Пас
10+27
Удаления, мин
26
Чемпионат Азии 2024/25 по хоккею
Команда
Казахстан
Игры
3
Гол + Пас
1+1
Удаления, мин
2
Кубок Первого канала 2024
Команда
Казахстан
Игры
2
Гол + Пас
1+0
Удаления, мин
Зимние Азиатские игры 2025
Команда
Казахстан
Игры
8
Гол + Пас
2+8
Удаления, мин
4
Кубок Казахстана 2025/26
Команда
Сарыарка
Игры
5
Гол + Пас
1+2
Удаления, мин
4
Pro Hokei Ligasy 2025/26
Команда
Сарыарка
Игры
26
Гол + Пас
10+21
Удаления, мин
12
Чемпионат Азии 2025/26 по хоккею
Команда
Казахстан
Игры
3
Гол + Пас
1+3
Удаления, мин