Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Хоккей

Александр Борисевич

Казахстан  Казахстан
Возраст
27 лет
Действующий
Да
Дата рождения
22 июля 1998
Команды
Казахстан
Вид спорта
Хоккей
Рост, см
168
Амплуа
Спортсмен
Вес, кг
61
Профиль спортсмена Матчи спортсмена Команды спортсмена

Юношеский (U-18) Чемпионат мира по хоккею 2014/15. Дивизион I группа А

Команда
Казахстан (U-18)

Игры
5

Гол + Пас
2+2

Удаления, мин
4

Чемпионат Казахстана 2015/16

Команда
Темиртау

Игры
19

Гол + Пас
3+3

Удаления, мин
6

Юношеский (U-18) Чемпионат мира по хоккею 2015/16. Дивизион I группа А

Команда
Казахстан (U-18)

Игры
5

Гол + Пас
3+0

Удаления, мин

Хоккей. Международные товарищеские матчи 2016/17

Команда
Казахстан (U-20)

Игры
2

Гол + Пас
0+1

Удаления, мин
2

Кубок Казахстана 2016/17

Команда
Темиртау

Игры
5

Гол + Пас
0+4

Удаления, мин
8

Чемпионат Казахстана 2016/17

Команда
Темиртау

Игры
61

Гол + Пас
4+8

Удаления, мин
16

Молодежный (U-20) Чемпионат мира по хоккею 2016/17. Группа А Дивизион I

Команда
Казахстан (U-20)

Игры
5

Гол + Пас
1+1

Удаления, мин
2

Высшая Хоккейная Лига 2017/18

Команда
Сарыарка

Игры
51

Гол + Пас
2+6

Удаления, мин
16

Чемпионат Казахстана 2017/18

Команда
Темиртау

Игры
5

Гол + Пас

Удаления, мин

Хоккей. Международные товарищеские матчи 2017/18

Команда
Казахстан (U-20)

Игры
3

Гол + Пас
4+4

Удаления, мин

Молодежный (U-20) Чемпионат мира по хоккею 2017/18. Дивизион I Группа А

Команда
Казахстан (U-20)

Игры
5

Гол + Пас

Удаления, мин
16

Чемпионат Казахстана 2018/19

Команда
Темиртау

Игры
4

Гол + Пас
1+3

Удаления, мин

ВХЛ - Кубок Шелкового пути 2018/19

Команда
Сарыарка

Игры
65

Гол + Пас
7+6

Удаления, мин
56

Кубок Евровызова. Венгрия 2018

Команда
Казахстан

Игры
3

Гол + Пас
1+0

Удаления, мин

ВХЛ - Кубок Шелкового пути 2019/20

Команда
Сарыарка

Игры
58

Гол + Пас
3+13

Удаления, мин
14

Открытый чемпионат Казахстана 2019/20

Команда
Темиртау

Игры
5

Гол + Пас
3+1

Удаления, мин
8

Хоккей. Международные товарищеские матчи 2020/21

Команда
Казахстан-2

Игры
2

Гол + Пас

Удаления, мин

Pro Hokei Ligasy 2020/21

Команда
Сарыарка

Игры
39

Гол + Пас
8+18

Удаления, мин
20

Parimatch - Кубок Казахстана 2020/21

Команда
Сарыарка

Игры
5

Гол + Пас
6+6

Удаления, мин

Parimatch - Кубок Казахстана 2021/22

Команда
Сарыарка

Игры
3

Гол + Пас
0+1

Удаления, мин

Pro Hokei Ligasy 2021/22

Команда
Сарыарка

Игры
45

Гол + Пас
15+34

Удаления, мин
12

Континентальный кубок 2021/22

Команда
Сарыарка

Игры
5

Гол + Пас
1+0

Удаления, мин
2

Хоккей. Международные товарищеские матчи 2022/23

Команда
Казахстан

Игры
1

Гол + Пас

Удаления, мин

Париматч-Кубок Казахстана 2022/23

Команда
Сарыарка

Игры
2

Гол + Пас
0+1

Удаления, мин

Континентальная Хоккейная Лига 2022/23

Команда
Барыс

Игры
21

Гол + Пас
3+5

Удаления, мин
8

Pro Hokei Ligasy 2022/23

Команда
Сарыарка

Игры
31

Гол + Пас
17+30

Удаления, мин
34

Кубок Первого канала 2022

Команда
Казахстан

Игры
2

Гол + Пас
0+1

Удаления, мин

Континентальная Хоккейная Лига 2023/24

Команда
Барыс

Игры
33

Гол + Пас
0+3

Удаления, мин
12

Pro Hokei Ligasy 2023/24

Команда
Номад

Игры
14

Гол + Пас
2+5

Удаления, мин
16

Континентальный кубок 2023/24

Команда
Номад

Игры
3

Гол + Пас
1+3

Удаления, мин

Хоккей. Международные товарищеские матчи 2023/24

Команда
Казахстан

Игры
2

Гол + Пас

Удаления, мин

Отборочный турнир на Олимпийские игры 2026

Команда
Казахстан

Игры
1

Гол + Пас

Удаления, мин

Pro Hokei Ligasy 2024/25

Команда
Сарыарка

Игры
47

Гол + Пас
10+27

Удаления, мин
26

Чемпионат Азии 2024/25 по хоккею

Команда
Казахстан

Игры
3

Гол + Пас
1+1

Удаления, мин
2

Кубок Первого канала 2024

Команда
Казахстан

Игры
2

Гол + Пас
1+0

Удаления, мин

Зимние Азиатские игры 2025

Команда
Казахстан

Игры
8

Гол + Пас
2+8

Удаления, мин
4

Кубок Казахстана 2025/26

Команда
Сарыарка

Игры
5

Гол + Пас
1+2

Удаления, мин
4

Pro Hokei Ligasy 2025/26

Команда
Сарыарка

Игры
26

Гол + Пас
10+21

Удаления, мин
12

Чемпионат Азии 2025/26 по хоккею

Команда
Казахстан

Игры
3

Гол + Пас
1+3

Удаления, мин

Реклама

Живи спортом!