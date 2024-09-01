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Казахстанец установил рекорд Паралимпиады-2024

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Казахстанец установил рекорд Паралимпиады-2024 ©instagram.com/csp_parasport.kz/

Член сборной Казахстана по пара волейболу Пердебай Намуратов установил рекорд Паралимпиады в Париже по количеству набранных очков за одну игру, передает Vesti.kz со ссылкой на "Инсайды волейбол KZ".

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Член сборной Казахстана по пара волейболу Пердебай Намуратов установил рекорд Паралимпиады в Париже по количеству набранных очков за одну игру, передает Vesti.kz со ссылкой на "Инсайды волейбол KZ".

31 августа в матче против команды Боснии и Герцеговины Намуратов принес команде 31 очко. Пока это наилучший показатель на нынешней Паралимпиаде после всех сыгранных матчей.

К сожалению, такое количество очков не помогло сборной Казахстана победить - Босния одержала победу в пяти сетах со счетом 3:2.

На старте Паралимпиаде команда Казахстана по пара волейболу обыграла Францию - 3:0. Следующий матч казахстанцы проведут 2 сентября против Египта.

Паралимпиада проходит в Париже и завершится 8 сентября.

Паралимпийские игры Казахстан Босния и Герцеговина

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