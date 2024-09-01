Казахстанец установил рекорд Паралимпиады-2024
Член сборной Казахстана по пара волейболу Пердебай Намуратов установил рекорд Паралимпиады в Париже по количеству набранных очков за одну игру, передает Vesti.kz со ссылкой на "Инсайды волейбол KZ".
Член сборной Казахстана по пара волейболу Пердебай Намуратов установил рекорд Паралимпиады в Париже по количеству набранных очков за одну игру, передает Vesti.kz со ссылкой на "Инсайды волейбол KZ".
31 августа в матче против команды Боснии и Герцеговины Намуратов принес команде 31 очко. Пока это наилучший показатель на нынешней Паралимпиаде после всех сыгранных матчей.
К сожалению, такое количество очков не помогло сборной Казахстана победить - Босния одержала победу в пяти сетах со счетом 3:2.
На старте Паралимпиаде команда Казахстана по пара волейболу обыграла Францию - 3:0. Следующий матч казахстанцы проведут 2 сентября против Египта.
Паралимпиада проходит в Париже и завершится 8 сентября.
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