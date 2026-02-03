Первый допинг-скандал на Олимпиаде-2026: решена судьба спортсмена

Биатлонистка Ребекка Пасслер исключена из состава сборной Италии на Олимпийские игры-2026 после положительного результата допинг-теста. Об этом объявила Федерация зимних видов спорта Италии (FISI), передают Vesti.kz.

Накануне стало известно, что в допинг-пробе спортсменки, взятой от 26 января, обнаружены летрозол, используемый для снижения уровня эстрогена, вызванного приемом анаболических стероидов, а также метанол.

Итальянское антидопинговое агентство отстранило Пасслер.

"Федерация уже расследует инцидент и намерена оказать поддержку своей спортсменке во всех соответствующих случаях. Крайне важно разобраться в этом деле, чтобы устранить любые недоразумения, которые могут серьезно повлиять на карьеру Ребекки и имидж федерации", - заявил президент FISI Флавио Рода.

Пасслер 24 года. На юниорском и молодежном уровне она завоевала семь медалей чемпионатов мира, включая золото в эстафете. На Кубке мира дважды становилась бронзовым призером в эстафете. В текущем сезоне Кубка мира занимает 33-е место в общем зачете.

Олимпиада-2026 пройдёт в Милане и Кортина‑д’Ампеццо с 6 по 22 февраля. В составе делегации Казахстана на Играх примут участие 36 спортсменов.

