Олимпиада-2026
Сегодня 21:24
 

Первый скандал перед ОИ-2026: обнаружена положительная допинг-проба

©Depositphotos.com/luckyuran

Допинг-проба биатлонистки олимпийской сборной Италии Ребекки Пасслер дала положительный результат, сообщают Vesti.kz.

Анализы, взятые вне соревновательного периода, выявили наличие вещества летрозол. Как сообщает la Repubblica, летрозол применяется для снижения высокого уровня эстрогенов, вызванного анаболиками, а также используется в гормональной терапии при раке молочной железы.

Это первый случай допингового нарушения среди олимпийских сборных перед стартом Игр в Милане и Кортине-д’Ампеццо.

Женскую сборную Италии на домашней Олимпиаде представят Доротея Вирер, Лиза Виттоцци, Ханна Аухенталлер и Микела Каррара. Пасслер, отстранённая от соревнований, может быть заменена Самуэлой Комола.

Напомним, зимние Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля 2026 года.

