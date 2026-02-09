“Она хочет показать всё”: Круглыхина — о последней Олимпиаде Галышевой и шансах Казахстана

Главный тренер сборной Казахстана по фристайл-могулу Елена Круглыхина прокомментировала корреспонденту Vesti.kz готовность своей команды к зимним Олимпийским играм-2026. Команда подошла к соревнованиям без травм и с реальными медальными амбициями.

По словам Круглыхиной, трасса и качество снега в итальянских Альпах полностью устраивают команду. А для лидера сборной Юлии Галышевой эта Олимпиада станет последней.

- Ознакомились с трассой - сделано хорошо, кондиция снега классная. Повезло с погодой в итальянских Альпах. Будем стараться сделать все возможное для свой страны. Мы постарались подойти к этим Олимпийским играм совсем по-другому, не так, как подходили к предыдущим Олимпийским играм. Без травм, без приключений, слава богу, все в хорошем состоянии, с хорошим настроением, заряжены по-бойцовски.

- Большое внимание на этих Играх приковано именно к вашей сборной. Понятно, что все ваши подопечные приехали биться за медали, но адекватно какие задачи ставите перед каждым из них?

- Все-таки спорт есть спорт. Никто ни от чего не застрахован. Бывает, что совсем не фавориты становятся олимпийскими чемпионами. Конечно же, основной акцент мы делаем на Юлию Галышеву, Анастасию Городко и Павла Колмакова. Если говорить про Аяулым Амренову, очень хотим, чтобы она попала в финал, это восемь спортсменов, которые выйдут в суперфинал, это ее основная задача. А вообще, мы всех готовили и ко всем относились одинаково. Конечно же, разный подход, потому что разная возрастная категория, разный опыт, разное психологическое состояние, разные травмы у ребят были. Но мы сделали все возможное для спортсменов. Сегодня они здесь и будут представлять нашу страну.

- У Галышевой, наверное, особый настрой? Все-таки на предыдущих Играх в Пекине ей не дали нормально выступить, то говорили, что тест на Covid положительный, то еще что-то.

- Скорее всего, для Галышевой это реванш, ну и заключительные Олимпийские игры. Она хочет показать всё, что она приобрела за эти годы. Она знает всех спортсменов, которые находятся на Олимпийских играх, она самый старший участник. И многие росли на ее глазах, те же самые лидеры Кубка мира. Поэтому, мне кажется, у нее огромные шансы сложить все воедино - свой опыт, свое физическое состояние, которое у нее очень хорошее, и показать всему миру, что она всегда достойна стоять на пьедестале.

- На Городко больше ставки в параллельном могуле?

- На самом деле по результатам у Анастасии лучше идет парный могул. Но мы рассчитываем на две дисциплины. Потому что она выросла как спортсмен и в техническом плане, и в психологическом. Будем ждать от нее результата и в индивидуальном могуле.

- Павел Колмаков - единственный, кто смог отобраться среди мужчин. Что скажете о его шансах?

- Павел единственный за всех мужчин отдувается здесь (смеется). К сожалению, наши молодые спортсмены не успели отобраться, потому что было очень мало этапов, отменялись этапы Кубка мира в этом сезоне по погодным условиям. Мы рассчитывали привезти сюда еще одного парня, но немного не хватило. Павел тоже с большим опытом - четвертые Олимпийские игры, знает всех здесь конкурентов, со многими дружит. Сейчас у него самый подходящий возраст для мужчины, чтобы дать самый максимум для себя.

Напомним, что Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля 2026 года. В состав сборной Казахстана вошли 36 спортсменов, которые выступят в 10 олимпийских дисциплинах. С полным расписанием соревнований можно ознакомиться здесь.

