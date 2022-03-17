Шайдоров, Галышева и Ажгалиев. Кто от Казахстана претендует на медали Олимпиады-2026

Сегодня, 6 февраля, стартуют зимние Олимпийские игры 2026 года. Сборная Казахстана подходит к соревнованиям с балансом опыта и молодости. В этом материале Vesti.kz расскажут о спортсменах, от которых ждут результатов и медалей.

Фигурное катание

Когда: 10, 13, 17 и 19 февраля

За последний сезон Михаил Шайдоров сделал серьёзный шаг вперёд и уверенно закрепился среди элиты мирового мужского одиночного катания.

Ключевым результатом стала серебряная медаль чемпионата мира-2025 в Бостоне – 287,47 балла, личный и национальный рекорд. Более того, Шайдоров вошёл в тройку сильнейших и по итогам короткой программы, подтвердив статус одного из лидеров сезона.

Сезон 2024/25 он завершил третьим номером мирового рейтинга ISU, что автоматически выводит его в число реальных фаворитов Олимпиады. Осенью Михаил завоевал бронзу этапа Гран-при Cup of China, а уже в декабре впервые в карьере отобрался в финал серии.

Финал Гран-при в Нагое (Япония) стал важным опытом. В короткой программе фигурист допустил несколько ошибок, включая падение с четверного лутца, и набрал 71,30 балла. Зато в произвольной программе он выглядел значительно увереннее, заработав 170,89 балла. По сумме двух прокатов (242,19) Шайдоров занял итоговое шестое место.

Форма стабильная, программы "катабельные" – из тех, за которыми хочется следить до последней секунды.

Софья Самоделкина, в свою очередь, продолжает уверенно набирать форму, демонстрируя стабильность на международной арене после смены спортивного гражданства.

Важнейшим достижением сезона 2025/2026 стало её успешное выступление на чемпионате мира в Бостоне, где фигуристка заняла 14-е место и завоевала для Казахстана лицензию на Зимние Олимпийские игры-2026 в Милане.

В ноябре 2025 года Софья вписала своё имя в историю, выиграв серебряную медаль на этапе Гран-при NHK Trophy в Японии. С результатом 203,15 балла она установила личный рекорд и принесла стране первую в истории женскую награду на турнирах такого уровня.

Прогрессу спортсменки способствовали серьезные перемены в подготовке, а всё потому что с лета прошлого года она тренируется в США под руководством именитого специалиста Рафаэля Арутюняна. Этот тандем уже принес свои плоды – помимо успехов на Гран-при, в активе Софьи бронза зимней Универсиады в Турине и призовое место на турнире серии Challenger в США.

В текущем мировом рейтинге ISU Самоделкина занимает 21-е место, подходя к олимпийскому сезону в статусе одной из самых перспективных одиночниц мира.

Фристайл-могул

Когда: 10 и 11 февраля

В могуле у сборной Казахстана сразу два серьёзных козыря, и это редкое преимущество на уровне Олимпийских игр.

20-летняя Анастасия Городко давно вышла за рамки статуса "перспективной" и сегодня по праву считается одной из лидеров мирового могула. Она стабильно держится в топ-5 мирового рейтинга и является главной надеждой сборной в этой дисциплине.

В её активе – бронзовые медали чемпионатов мира 2021 и 2025 годов, золото Универсиады-2025, две победы на турнирах FIS во Франции, а также титул трёхкратной чемпионки мира среди юниоров (2022, 2024, 2025). В январе 2026 года Городко дважды останавливалась в шаге от пьедестала, финишируя пятой на этапах Кубка мира в Канаде.

По набору титулов Анастасии не хватает лишь одного пункта – олимпийского золота. И именно на этих Играх у неё есть все шансы закрыть этот вопрос.

Юлию Галышеву при этом рано списывать со счетов, несмотря на непростые сезоны позади. Олимпиада-2026 станет для неё пятой в карьере, что само по себе редкость.

Бронзовый призёр Олимпиады-2018 в Пхёнчхане и участница Игр 2010, 2014, 2018 и 2022 годов, Галышева прошла через серьёзные травмы, операцию на колене в 2023 году и длительное восстановление. Эти обстоятельства временно вывели её из числа мировых лидеров, однако уже в 2024 году она полноценно вернулась в соревновательный режим.

В январе 2025 года Юлия вновь заявила о себе, завоевав бронзу этапа Кубка мира в США. Нынешний сезон она проводит осторожно, без лишнего риска, но именно её олимпийский опыт может козырем для национальной команды.

Шорт-трек

Когда: 10 и 16 февраля

Казахстанский шорт-трек традиционно делает ставку на спринт – и на Олимпиаде-2026 этот вектор остаётся неизменным. Главным лидером сборной здесь является Денис Никиша.

Никиша – первый номер команды и один из самых стабильных спринтеров последних сезонов. К Играм в Милане он подходит в статусе двукратного серебряного призёра чемпионатов мира (2024, 2025) и обладателя Кубка мира сезона 2022/23.

В январе 2026 года Денис подтвердил форму, завоевав серебряную медаль этапа Кубка мира в Канныне на дистанции 500 метров. Годом ранее он стал чемпионом зимних Азиатских игр в эстафете.

К тому же, важно отметить, что именно Денису доверили роль знаменосца сборной Казахстана на предстоящей Олимпиаде.

Следом за Никишей идёт Абзал Ажгалиев, для которого Олимпиада-2026 станет уже четвёртой в карьере.

Его олимпийская история началась в Сочи-2014, затем были Пхёнчхан и Пекин. В феврале 2025 года Ажгалиев пополнил свою коллекцию титулом чемпиона Азиатских игр в составе эстафетной команды.

В Милане Абзал выступит на коронной дистанции 500 метров, а также в смешанной командной эстафете. Он прошёл олимпийский цикл без серьёзных сбоев, и именно сочетание его опыта с максимальной скоростью Никиши делает эту связку одной из самых интересных в борьбе за медаль.

Конькобежный спорт

Когда: 14 февраля

Евгений Кошкин уверенно закрепился в числе самых стабильных казахстанских спринтеров на дистанции 500 метров за последние сезоны.

Осенью 2025 года он взял серебро этапа Кубка мира в Солт-Лейк-Сити, показав время 33,67 секунды – личный рекорд и результат, соответствующий мировому топ-уровню.

Финальным тестом перед Олимпиадой стал этап Кубка мира в Инцелле в январе 2026 года, где Кошкин остановился в шаге от пьедестала, заняв четвёртое место.

Сезон 2024/25 стал для него прорывным, а всё потому что Евгений дважды выигрывал этапы Кубка мира – в Херенвене и Томашуве-Мазовецком, а также завоевал серебряную медаль зимних Азиатских игр в Харбине.

В его активе – бронза чемпионата четырёх континентов 2022 года в Калгари, участие в чемпионате мира на льду Тиалф-Арены и звание мастера спорта международного класса Республики Казахстан.

Напомним, что Зимние Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля сразу в двух городах Италии – Милане и Кортине-д’Ампеццо. В состав национальной сборной Казахстана вошли 36 спортсменов, которые выступят в 10 олимпийских видах спорта. Мужчин и женщин в команде поровну – по 18 человек.

Всего на Олимпиаде-2026 будет разыграно 116 комплектов медалей – это на семь больше, чем на Играх 2022 года.

Соревновательная программа охватит 16 дисциплин, включая дебют ски-альпинизма, а также новые форматы в уже привычных видах спорта. Расширение олимпийской программы создаёт дополнительные шансы для стран увеличить свой медальный зачёт.

