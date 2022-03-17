Как выглядит форма сборной Казахстана для Олимпиады-2026

Министерство туризма и спорта показало эскиз экипировки, в которой сборная Казахстана выступит на предстоящих Олимпийских играх-2026 в Милане (Италия), сообщают Vesti.kz.

Дизайн формы утвердила специальная рабочая комиссия, в которую вошли представители Министерства туризма и спорта Казахстана, Национального олимпийского комитета, подведомственных организаций, а также известные отечественные спортсмены.

Комплект экипировки состоит из 22 наименований. Он включает парадную форму для участия спортсменов в церемониях открытия и закрытия Олимпийских игр, утеплённую верхнюю одежду для использования в период проведения соревнований, а также тренировочную и повседневную форму для учебно-тренировочных занятий и повседневного использования.

Скриншот из видео: PrimeMinister_kz

На данный момент проходит процесс согласования экипировки с Международным олимпийским комитетом. Отмечается, что форма была куплена на внебюджетные средства.

Сколько у Казахстана лицензий на Олимпиаду-2026

На данный момент Казахстан имеет 23 олимпийские лицензии в трёх видах спорта (шорт-трека, конькобежного спорта и фигурного катания). Окончательное количество квот станет известно в конце января 2026 года.

Зимняя Олимпиада 2026 года пройдет с 6 по 22 февраля в городах Милан и Кортина-д’Ампеццо. В них будут разыграны 38 комплектов медалей.

