Лыжные гонки. Степашкина, Шалыгина, Мельник и Ряжко

7 февраля на Зимних Олимпийских играх в Италии начнут выступление казахстанские спортсмены - первыми за медали поборются лыжницы, передают Vesti.kz.

В скиатлоне среди женщин могут принять участие Надежда Степашкина, Ксения Шалыгина, Анна Мельник и Дарья Ряжко.

В ходе забега участницам необходимо преодолеть 10 километров дистанции классическим ходом, а еще 10 - коньковым. Турнир начнется в 17:00 по времени Астаны.

Официально Зимние Олимпийские игры начнутся сегодня, 6 февраля. Церемония открытия начнётся в 23:55 и будет показана в прямом эфире в Казахстане. Ранее стало известно расписание выступлений спортсменов из Казахстана на Играх-2026.

ВСЕ НОВОСТИ ОЛИМПИАДЫ-2026