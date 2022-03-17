Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
1XBET - ставки на спорт |

Реклама

Олимпиада-2026
Сегодня 07:56
 

Где и когда смотреть церемонию открытия Олимпиады-2026 с участием Казахстана

  Комментарии

Поделиться
Где и когда смотреть церемонию открытия Олимпиады-2026 с участием Казахстана ©Depositphotos.com/Andrei Antipov

Сегодня, в ночь с 6 на 7 февраля, в Италии стартуют зимние Олимпийские игры-2026, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Поделиться

Сегодня, в ночь с 6 на 7 февраля, в Италии стартуют зимние Олимпийские игры-2026, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Церемония открытия пройдёт в необычном формате и охватит сразу несколько локаций. Центральной площадкой торжеств станет легендарный стадион "Сан-Сиро" в Милане.

При этом праздничные мероприятия состоятся и в олимпийских кластерах, расположенных в разных регионах северной части страны. Олимпийский огонь будет зажжён не только в Милане, но и в Кортина-д’Ампеццо, одном из ключевых центров Игр.

Церемония открытия состоится на телеканалах Qazsport и Qazaqstan и начнётся в 23:55 по казахстанскому времени.

Соревнования состоятся сразу в нескольких локациях — в Милане и в горном кластере.

Как живут казахстанские спортсмены на Олимпиаде-2026: репортаж из Милана

В состав сборной Казахстана вошли 36 атлетов, которые представят страну в десяти видах спорта.

В команде по 18 мужчин и 18 женщин. Почётная миссия нести флаг Казахстана на церемонии открытия доверена представителю шорт-трека Денису Никише и фристайлистке Аяулым Амреновой, выступающей в дисциплине могул.

Ознакомиться с полным расписанием выступлений казахстанских спортсменов на Олимпиаде-2026 можно по ссылке.

ВСЕ НОВОСТИ ОЛИМПИАДЫ-2026

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Чемпионат Италии 2025/26   •   Италия, Милан   •   Регулярный чемпионат, мужчины
8 февраля 19:00   •   не начат
Милан
Милан
(Милан)
- : -
Комо
Комо
(Комо)
Кто победит в основное время?
Милан
Ничья
Комо
Проголосовало 1 человек

Реклама

Живи спортом!