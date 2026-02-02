Казахстан на Олимпиаде - 2026: кто выступит и расписание соревнований

До старта зимних Олимпийских игр-2026 в Италии остаётся четыре дня. Соревнования пройдут с 6 по 22 февраля сразу в двух городах - Милане и Кортине-д’Ампеццо, передают Vesti.kz.
В состав национальной сборной Казахстана вошли 36 спортсменов, которые выступят в 10 олимпийских дисциплинах. Мужчин и женщин в команде поровну — по 18.
Знаменосцами на церемонии открытия будут Денис Никиша (шорт-трек) и Аяулым Амренова (фристайл-могул).
Всего на Олимпиаде-2026 в Италии будет разыграно 116 комплектов наград — на семь больше, чем на Играх 2022 года. Соревнования пройдут в 16 дисциплинах, включая дебютирующий ски-альпинизм и новые форматы в уже знакомых видах спорта. Это расширение программы открывает дополнительные возможности для стран пополнить свои копилки.Расписание выступлений казахстанцев на Олимпиаде-20266 февраля
23:50 — церемония открытия Олимпиады-2026
Олимпийский стадион "Сан-Сиро"
Легендарная футбольная арена, которая в 2026 году отметит 100-летний юбилей, станет местом церемонии открытия Олимпийских игр. Один из самых узнаваемых стадионов Европы способен принять около 77 тысяч зрителей, и именно здесь стартует главный спортивный форум четырёхлетия.7 февраля
17:00 — лыжные гонки, скиатлон, женщины
Участницы: Надежда Степашкина, Ксения Шалыгина, Анна Мельник, Дарья Ряжко
Тезеро — лыжный стадион
Здесь пройдут соревнования по лыжным гонкам и лыжному двоеборью. Стадион расположен на высоте 850 метров и располагает трассами общей протяженностью 19 километров. Трибуны рассчитаны на несколько тысяч зрителей.
20:00 — конькобежный спорт, 3000 м, женщины
Участницы: Надежда Морозова, Елизавета Голубева
Конькобежный стадион
Эта арена расположена на территории Ледового парка и станет центром соревнований по конькобежному спорту. Трибуны смогут вместить около 6,5 тысячи зрителей.
Всего на Олимпиаде будет разыграно 14 комплектов медалей, а соревнования продлятся с 7 по 21 февраля.
8 февраля
17:00 — лыжные гонки, скиатлон, мужчины
Участиники: Амиргали Муратбеков, Виталий Пухкало, Наиль Башмаков
Тезеро — лыжный стадион
20:00 — биатлон, смешанная эстафета
Участники: Владислав Киреев, Асет Дюсенов, Айша Ракишева, Милана Генева
Антгольц — биатлонный стадион
Биатлонные старты пройдут в Антгольце - комплексе, расположенном недалеко от границы с Австрией на высоте 1600 метров над уровнем моря.
Эта арена впервые примет Олимпийские игры и сможет вместить до 19 тысяч зрителей.9 февраля
21:30 — конькобежный спорт, 1000 м, женщины
Участницы: Надежда Морозова, Елизавета Голубева
Конькобежный стадион
23:00 — прыжки на лыжах с трамплина, малый трамплин, мужчины
Участники: Илья Мизерных, Данил Васильев
Предаццо — трамплинный комплекс
Этот стадион примет прыжки на лыжах с трамплина и часть соревнований по лыжному двоеборью. Комплекс открыт в 1989 году, занимает площадь около 3000 квадратных метров и включает два основных и три тренировочных трамплина.
10 февраля
13:15 — лыжные гонки, мужчины и женщины
Участники: Надежда Степашкина, Ксения Шалыгина, Анна Мельник, Дарья Ряжко, Амиргали Муратбеков, Виталий Пухкало, Наиль Башмаков
Тезеро - лыжный стадион
14:30 — шорт-трек, 500 м, женщины квалификация, смешанная эстафета
Участники: Денис Никиша, Абзал Ажгалиев, Яна Хан, Ольга Тихонова
Ледовая арена в Милане
Эта площадка примет соревнования по фигурному катанию и шорт-треку. Арена вмещает порядка 10 тысяч болельщиков и считается одним из самых современных ледовых комплексов Европы.
Фигуристы выйдут на лёд с 6 по 19 февраля, а старты по шорт-треку пройдут с 9 по 20 февраля.
15:15 — фристайл-могул, мужчины, квалификация
Участник: Павел Колмаков
Ливиньо — парк фристайла
Южно-западный склон долины Ливиньо станет центром соревнований по фристайлу. Здесь пройдут старты по акробатике, могулу и параллельному могулу.
Трасса для акробатики имеет длину около 150 метров, для могула - 235 метров.
Парк рассчитан на 3 тысячи зрителей, а первые старты — соревнования по могулу — пройдут с 10 по 12 февраля.
17:30 — биатлон, 20 км, мужчины
Участники: Владислав Киреев, Асет Дюсенов
Антгольц - биатлонный стадион
18:15 — фристайл-могул, женщины, квалификация
Участницы: Юлия Галышева, Анастасия Городко, Аяулым Амренова
Ливиньо - парк фристайла
22:30 - фигурное катание, мужчины, короткая программа
Участник: Михаил Шайдоров
Ледовая арена в Милане
11 февраля
14:00 — лыжное двоеборье
Участник: Чингиз Ракпаров
Большой трамплин — Предаццо, гонка преследования — Тезеро
18:15 — фристайл-могул, женщины, индивидуальный старт
Участницы: Юлия Галышева, Анастасия Городко, Аяулым Амренова
Ливиньо — парк фристайла
18:15 — биатлон, 15 км, женщины
Участницы: Айша Ракишева, Милана Генева
Антгольц — биатлонный стадион12 февраля
14:00 — фристайл-могул, мужчины, индивидуальный старт
Участник: Павел Колмаков
Ливиньо — парк фристайла
15:30 — горнолыжный спорт, женщины, индивидуальный старт
Участница: Александра Скороходова
Бормио, Горнолыжный центр "Стельвио"
18:00 — лыжные гонки, женщины
Участницы: Надежда Степашкина, Ксения Шалыгина, Анна Мельник, Дарья Ряжко
Тезеро - лыжный стадион
20:30 — конькобежный спорт, 5000 м, женщины
Участница: Надежда Морозова
Конькобежный стадион13 февраля
00:15 — шорт-трек, 500 м женщины, 1000 м мужчины
Участники: Абзал Ажгалиев, Яна Хан, Ольга Тихонова
Ледовая арена в Милане
15:45 — лыжные гонки, 10 км, мужчины
Участники: Амиргали Муратбеков, Виталий Пухкало, Наиль Башмаков
Тезеро — лыжный стадион
18:00 — биатлон, 10 км, мужчины
Участники: Владислав Киреев, Асет Дюсенов
Антгольц — биатлонный стадион
21:00 — фигурное катание, мужчины, произвольная программа
Участник: Михаил Шайдоров
Ледовая арена в Милане14 февраля
14:00 — горнолыжный спорт, гигантский слалом, мужчины
Участник: Ростислав Хохлов
Бормио, Горнолыжный центр "Стельвио"
Одна из самых сложных и зрелищных трасс Олимпиады. Здесь пройдут соревнования по горнолыжному спорту и лыжному альпинизму.
Для горных лыж трибуны рассчитаны на 7 тысяч зрителей, для лыжного альпинизма — на 4 тысячи.
Горнолыжная трасса имеет длину 3442 метра, перепад высот — 1023 метра, максимальный уклон достигает 63 процента.
Трасса для лыжного альпинизма примет спринты длиной 610 метров с подъёмом 70 метров по вертикали, а также смешанную эстафету длиной 1310 метров с подъёмом 135 метров.
14:30 — фристайл-могул, женщины, параллельный старт
Участницы: Юлия Галышева, Анастасия Городко, Аяулым Амренова
Ливиньо - парк фристайла
16:00 — лыжные гонки, командная эстафета, женщины
Участницы: Надежда Степашкина, Ксения Шалыгина, Анна Мельник, Дарья Ряжко
Тезеро — лыжный стадион
18:45 — биатлон, 7,5 км, женщины
Участницы: Айша Ракишева, Милана Генева
Антгольц — биатлонный стадион
20:00 — конькобежный спорт, командная гонка, женщины квалификация
Участницы: Надежда Морозова, Елизавета Голубева, Кристина Силаева, Арина Ильяшенко
21:00 — конькобежный спорт, 500 м, мужчины
Участник: Евгений Кошкин
Конькобежный стадион
22:45 — прыжки с трамплина, большой трамплин, мужчины
Участники: Илья Мизерных, Данил Васильев
Предаццо — трамплинный комплекс
15-22 февраля
В эти дни Казахстан будет представлен в горнолыжном спорте, фристайл-акробатике, биатлоне, шорт-треке, лыжных гонках и фигурном катании.
В программе — масс-старты, гонки преследования, командные дисциплины и финалы, включая заключительные старты 22 февраля, когда женщины побегут 30 км масс-стартом в лыжных гонках.
15 февраля
01:00 — шорт-трек, 1000 м, женщины квалификация: Ольга Тихонова
Ледовая арена в Милане
14:00 — горнолыжный спорт: Александра Скороходова
Бормио, Горнолыжный центр "Стельвио"
14:30 — фристайл-могул, мужчины, парный: Павел Колмаков
Ливиньо — парк фристайла
15:15 — биатлон, гонка преследования на 12,5 км, мужчины: Владислав Киреев, Асет Дюсенов
18:45 — биатлон, гонка преследования на 10 км, женщины: Айша Ракишева, Милана Генева
Антгольц — биатлонный стадион
21:03 — конькобежный спорт, 500 м, женщины: Кристина Силаева, Надежда Морозова
Конькобежный стадион16 февраля
14:00 — горнолыжный спорт, слалом, мужчины: Ростислав Хохлов
Бормио, Горнолыжный центр "Стельвио"
15:00 — шорт-трек, 500 м, мужчины квалификация, 1000 м, женщины: Денис Никиша, Абзал Ажгалиев
Ледовая арена в Милане
23:00 — прыжки на лыжах с трамплина, командная: Илья Мизерных, Данил Васильев17 февраля
14:00 — лыжное двоеборье, большой трамплин: Чингиз Ракпаров
14:45 — фристайл-акробатика, квалификация женщины: Аяна Жолдас
17:30 — фристайл-акробатика, квалификация мужчины: Асан Асылхан, Шерзод Хаширбаев, Динмухаммед Раимкулов, Роман Иванов
Ливиньо — парк фристайла
18:52 — конькобежный спорт, командная гонка, женщины.
Конькобежный стадион
22:45 — фигурное катание, женщины, короткая программа квалификация: Софья Самоделкина
Ледовая арена в Милане
18 февраля
13:45 — лыжные гонки, командный спринт, мужчины и женщины: Надежда Степашкина, Ксения Шалыгина, Анна Мельник, Дарья Ряжко, Амиргали Муратбеков, Виталий Пухкало, Наиль Башмаков
Тезеро — лыжный стадион
14:00 — горнолыжный спорт, слалом, женщины: Александра Скороходова
14:45 — лыжные гонки, командный спринт
Бормио, Горнолыжный центр "Стельвио"
15:30 — фристайл-акробатика, финал
Ливиньо — парк фристайла19 февраля
00:15 — шорт-трек, 500 м, мужчины, четвертьфинал
Ледовая арена в Милане
01:24 — шорт-трек 500 м, мужчины, финал
15:30 — фристайл-акробатика, мужчины: Шерзод Хаширбаев, Динмухаммед Раимкулов, Роман Иванов
Ливиньо — парк фристайла
23:00 — фигурное катание, женщины, произвольная программа: Софья Самоделкина
Ледовая арена в Милане
20 февраля
18:15 — биатлон, 15 км, масс-старт, мужчины: Владислав Киреев, Асет Дюсенов
Антгольц — биатлонный стадион
20:30 — конькобежный спорт, 1500 м, женщины: Надежда Морозова, Елизавета Голубева
Конькобежный стадион21 февраля
00:15 — шорт-трек, 1500 м, женщины: Яна Хан, Ольга Тихонова
Ледовая арена в Милане
14:45 — фристайл-акробатика, смешанные команды: Шерзод Хаширбаев, Динмухаммед Раимкулов, Аяна Жолдас, Асылхан Асан, Роман Иванов
15:00 — лыжные гонки, 50 км, масс-старт, мужчины: Амиргали Муратбеков, Виталий Пухкало, Наиль Башмаков
Тезеро — лыжный стадион
18:15 — биатлон, 12,5 км, масс-старт, женщины: Айша Ракишева, Милана Генева
Антгольц — биатлонный стадион
19:50 — конькобежный спорт, масс-старт, женщины: Надежда Морозова
21:15 — конькобежный спорт, масс-старт, финал
Конькобежный стадион
22 февраля
14:00 — лыжные гонки, 50 км, масс-старт, женщины: Надежда Степашкина, Ксения Шалыгина, Анна Мельник, Дарья Ряжко
Тезеро — лыжный стадион
0:00 — церемония закрытия
Важно отметить арены "Санта Джулия" и "Ро". Это современный комплекс, построенный специально к Олимпиаде-2026. Именно здесь запланированы хоккейные матчи. Вместимость "Санта Джулии" - 14 тысяч зрителей. "Ро" - 16 тысяч.
Однако, мужская сборная Казахстана по хоккею участия в Играх не примет: команда уступила сборной Словакии на квалификационном турнире в Братиславе.
Хоккейный турнир стартует 5 февраля, а финальные матчи пройдут 22 февраля, в заключительный день Игр.Церемония закрытия
Финальной точкой Зимних Олимпийских игр станет Верона - церемония закрытия пройдёт на легендарной Арена ди Верона.
Спортивные соревнования на этой площадке проводиться не будут, однако именно ей отведена одна из ключевых ролей в олимпийской программе. Здесь состоятся церемония закрытия Олимпиады-2026 и церемония открытия Паралимпийских игр.
Арена ди Верона - третий по величине римский амфитеатр Италии, возведённый ещё в 30 году нашей эры. Историческое сооружение вмещает более 12 тысяч зрителей и обещает стать одной из самых впечатляющих и запоминающихся локаций Игр.
В Казахстане в прямом эфире покажут Олимпийские игры-2026
Ранее стало известно, что казахстанский двоеборец Чингиз Ракпаров показал форму национальной сборной, в которой команда выступит на зимней Олимпиаде-2026.