Казахстан назвал состав на Олимпиаду-2026 по всем видам спорта

До старта зимних Олимпийских игр в Италии остаётся десять дней — сборная Казахстана официально утвердила заявку на Игры в Милане и Кортине-д’Ампеццо, передают Vesti.kz.
Казахстан будет представлен 36 спортсменами в 10 видах спорта на зимних Олимпийских играх 2026 года. Об этом объявила Национальная олимпийская команда. Соревнования пройдут с 6 по 22 февраля в итальянских Милане и Кортине-д’Ампеццо.
Фигурное катание
- Михаил Шайдоров
- Софья Самоделкина
Фристайл-могул
- Юлия Галышева
- Анастасия Городко
- Аяулым Амренова
- Павел Колмаков
Фристайл-акробатика
- Шерзод Хаширбаев
- Асылхан Асан
- Динмухамед Райымкулов
- Роман Иванов
- Аяна Жолдас
Биатлон
- Владислав Киреев
- Асет Дюсенов
- Айша Ракишева
- Милана Генева
Лыжные гонки
- Виталий Пухкало
- Амиргали Муратбеков
- Наиль Башмаков
- Ксения Шалыгина
- Надежда Степашкина
- Дарья Ряжко
- Анна Мельник
Конькобежный спорт
- Евгений Кошкин
- Надежда Морозова
- Кристина Силаева
- Арина Ильященко
- Елизавета Голубева
Шорт-трек
- Абзал Ажгалиев
- Денис Никиша
- Яна Хан
- Ольга Тихонова
Горнолыжный спорт
- Ростислав Хохлов
- Александра Скороходова
- Прыжки на лыжах с трамплина
- Илья Мизерных
- Данил Васильев
Лыжное двоеборие
- Чингиз Ракпаров
Также определены знаменосцы сборной Казахстана на церемонии открытия Олимпиады — ими станут Денис Никиша и Аяулым Амренова.
Зимние Олимпийские игры-2026 станут первыми в истории, которые пройдут сразу в двух городах-хозяевах — Милане и Кортине-д’Ампеццо (Италия).
Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!
Реклама