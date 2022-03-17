Казахстан назвал состав на Олимпиаду-2026 по всем видам спорта

До старта зимних Олимпийских игр в Италии остаётся десять дней — сборная Казахстана официально утвердила заявку на Игры в Милане и Кортине-д’Ампеццо, передают Vesti.kz.

Казахстан будет представлен 36 спортсменами в 10 видах спорта на зимних Олимпийских играх 2026 года. Об этом объявила Национальная олимпийская команда. Соревнования пройдут с 6 по 22 февраля в итальянских Милане и Кортине-д’Ампеццо.

Фигурное катание

Михаил Шайдоров

Софья Самоделкина

Фристайл-могул

Юлия Галышева

Анастасия Городко

Аяулым Амренова

Павел Колмаков

Фристайл-акробатика

Шерзод Хаширбаев

Асылхан Асан

Динмухамед Райымкулов

Роман Иванов

Аяна Жолдас

Биатлон

Владислав Киреев

Асет Дюсенов

Айша Ракишева

Милана Генева

Лыжные гонки

Виталий Пухкало

Амиргали Муратбеков

Наиль Башмаков

Ксения Шалыгина

Надежда Степашкина

Дарья Ряжко

Анна Мельник

Конькобежный спорт

Евгений Кошкин

Надежда Морозова

Кристина Силаева

Арина Ильященко

Елизавета Голубева

Шорт-трек

Абзал Ажгалиев

Денис Никиша

Яна Хан

Ольга Тихонова

Горнолыжный спорт

Ростислав Хохлов

Александра Скороходова

Прыжки на лыжах с трамплина

Илья Мизерных

Данил Васильев

Лыжное двоеборие

Чингиз Ракпаров

Также определены знаменосцы сборной Казахстана на церемонии открытия Олимпиады — ими станут Денис Никиша и Аяулым Амренова.

Зимние Олимпийские игры-2026 станут первыми в истории, которые пройдут сразу в двух городах-хозяевах — Милане и Кортине-д’Ампеццо (Италия).

