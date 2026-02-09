Казахстан на Олимпиаде-2026: расписание на 9 февраля и прямая трансляция

Сегодня, 9 февраля, пять казахстанских спортсменов выступят на зимних Олимпийских играх-2026, проходящих в Милане и Кортине-д'Ампеццо, сообщают Vesti.kz.

Сегодня будут разыграны пять комплектов медалей. Программа дня включает финалы в конькобежном спорте, горнолыжном спорте, фристайле, сноуборде и прыжках на лыжах с трамплина.

От Казахстана за медали будут бороться конькобежцы Надежда Морозова, Елизавета Голубева и Кристина Силаева, они выступят на дистанции 1000 метров.

Расписание выступлений Казахстана на 9 февраля21:30. Конькобежный спорт - 1000 метров женщины

Кристина Силаева, Елизавета Голубева, Надежда Морозова;

22:00. Прыжки на лыжах с трамплина - мужчины, пробный раунд

Илья Мизерных и Данил Васильев.

Прямая трансляция Олимпиады-2026

В прямом эфире соревнования покажут телеканалы Qazaqstan, Qazsport, Хабар и Jibek Joly.

Шайдоров, Галышева и Ажгалиев. Кто от Казахстана претендует на медали Олимпиады-2026

Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля 2026 года. В состав сборной Казахстана вошли 36 спортсменов, которые выступят в 10 олимпийских дисциплинах. С полным расписанием соревнований можно ознакомиться здесь.