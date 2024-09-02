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Олимпиада-2024
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Стало известно, кому Сметов раздал подарки за золото Олимпиады

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Стало известно, кому Сметов раздал подарки за золото Олимпиады ©Сали Сабиров

Олимпийский чемпион из Казахстана Елдос Сметов в интервью Динаре Сатжан рассказал, как он распорядился подарками, полученными после триумфа в Париже, передают Vesti.kz со ссылкой на "Голос народа"

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Олимпийский чемпион из Казахстана Елдос Сметов в интервью Динаре Сатжан рассказал, как он распорядился подарками, полученными после триумфа в Париже, передают Vesti.kz со ссылкой на "Голос народа"

Сметов получил от акимата Жамбылской области и местных спонсоров новый Lexus LX 600, который он подарил своему отцу. Mercedes, врученный бизнесменом, чемпион оставил себе. Примечательно, что госномер этого автомобиля - 060, что совпадает с его весовой категорией.

Елдос Сметов, родившийся в районе Турар Рыскулов Жамбылской области, также получил в подарок автомобиль Haval 6 от земляков, который он передал своему наставнику Ахмету Жумагали, воспитавшему его с пяти лет и привившему любовь к спорту. Сейчас Жумагали 74 года.

Кроме того, акимат Жамбылской области вместе со спонсорами подарил Сметову пятикомнатную квартиру, которую он оставил себе. Двухкомнатная квартира была вручена личному тренеру спортсмена Галымжану Жылгелдиеву.

Президент федерации дзюдо Жамбылской области преподнес шкуру льва, которую Елдос передарил своему другу. Актюбинский предприниматель пообещал Сметову 100 лошадей, которые спортсмен передал своему брату. Лошадь, подаренная певцом Торегали Тореали, сейчас находится в Шымкенте.

Напомним, в финальной схватке весовой категории до 60 килограммов Сметов победил представителя Франции Луку Мхеидзе. Это первая олимпийская золотая медаль в истории дзюдо Казахстана. Ранее казахстанцы в этом виде спорта завоевывали две серебряные и две бронзовые награды.

Сметов Елдос Дзюдо Олимпиада-2024
Медальный зачет

Медальный зачет
1   США США 40 44 42 126
2   Китай Китай 40 27 24 91
3   Япония Япония 20 12 13 45
4   Австралия Австралия 18 19 16 53
5   Франция Франция 16 26 22 64
43 Казахстан Казахстан 1 3 3 7
Медальный зачет
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