Где UFC проведет бой Рахмонов - Усман? Есть два варианта и оба со своими плюсами

По последней информации, следующим соперником казахстанца из UFC Шавката Рахмонова (18-0) станет бывший чемпион организации нигериец Камару Усман (20-4). По сведениям источника, бой может пройти на одном из ноябрьских турниров - либо 17 ноября в Нью-Йорке (США) на UFC 309, либо 23 ноября в Макао (Китай) на ивенте UFC Fight Night.

Корреспондент Vesti.kz поразмышлял над тем, на каком из двух турниров было бы выгоднее подраться Рахмонову. В этом материале вы прочитаете о плюсах обоих вариантов.

Если бой с Усманом состоится, то он будет претендентским. Победитель их противостояния должен будет драться с чемпионом Белалом Мухаммадом (24-3-0-1). Камару уже 37 лет и он идет на серии из трех поражений. Но даже несмотря на это, поединок с экс-чемпионом должен стать самым значимым в карьере. Такого уровня оппозиции, как с точки зрения мастерства, так и медийности, у казахстанца еще не было.

Чем хорош UFC 309: статус, американский лагерь, доходы

Выступить на UFC 309 было бы хорошо сразу по нескольким причинам. Во-первых, это номерной турнир, само по себе огромное событие, где будут собраны звезды промоушена. Тут же вспомним про PPV (доходы от покупок трансляций), процент от которых идет в карман к бойцам основного карда.

В Нью-Йорке планируется грандиозное событие, где, предположительно, свой последний бой в карьере проведет одна из главных легенд лиги - Джон Джонс (27-1-0-1). Его соперником должен стать другой американец Стипе Миочич (20-4).

Если Шавкат получит бой на Madison Square Garden, то сможет традиционным образом пройти подготовку. Сначала начальный этап в Алматы, а затем основную часть кэмпа во Флориде в зале Kill Cliff FC. Более того, из Флориды путь в Нью-Йорк намного легче, чем в Лас-Вегас (Невада, США), где Шавкат проводил свои последние бои. Так что это еще более удобная локация для казахстанца.

Арена Madison Square Garden в Нью-Йорке

Преимущества Макао: акклиматизация, казахские фанаты и главный бой

Если же бой будет организован в Макао, то тут тоже есть свои плюсы. Во-первых, Китай, пусть и юго-восток страны, но гораздо ближе, чем американский континент. Рахмонову не предстоит суровая акклиматизация, а разница с казахстанским временем составляет всего-навсего три часа.

В административном районе Макао действует безвизовый режим для казахстанцев. Это значит, что фанаты Шавката смогут в большом количестве отправиться на этот турнир и вживую поддержать своего бойца. Помимо всего прочего, в Китае достаточно местных болельщиков Рахмонова, среди которых есть и этнические казахи. Поэтому есть вероятность, что публика будет больше поддерживать именно казахстанца.

В-третьих, если Рахмонова и Усмана добавят в кард турнира UFC Fight Night в Китае, то наверняка они возглавят ивент. Подумайте сами, Усман - большая звезда UFC, экс-чемпион и бывший лидер рейтинга вне зависимости от весовых категорий (P4P). Вряд ли там подерется кто-то более статусный и звездный, чем он.

Для Рахмонова, который еще никогда не возглавлял турниры UFC, это было бы большим прорывом в карьере.

Постер к турниру UFC в Макао

Так что, свои плюсы есть при любых раскладах. Самое главное, чтобы Шавкат был в форме и показал лучшую версию себя в октагоне. А где это произойдет, в какой стране, на каком турнире, с каким соперником - все это второстепенно.

Но происходящее вокруг говорит о том, что Рахмонов вряд ли получит титульный бой до конца года. Дабы не простаивать впустую, ему предстоит подраться с кем-то, чтобы быть в тонусе и не потерять позиции в рейтинге. Усман - отличный вариант для этого.

Шавкат Рахмонов заклеймил позором Камару Усмана

29-летний Рахмонов выступает в UFC четыре года. За это время у него шесть досрочных побед в шести боях. Что касается Усмана, то он дерется в лиге больше девяти лет. Он начал с 15 побед подряд, после чего потерпел три неудачи. В актуальном рейтинге полусреднего веса Усман находится на втором месте, а Рахмонов замыкает топ-3.

Фото: UFC©️