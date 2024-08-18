Призер Олимпиады из Казахстана решил жениться: кто его избранница?

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Сегодня 13:43
©Сали Сабиров

Призер Олимпийских игр-2024 в Париже по спортивной гимнастике Нариман Курбанов решил женить в сентябре. Его избранница - казахстанская гимнастка Аида Бауржанова, передают Vesti.kz со ссылкой на Dopmedia.kz.

"Моя свадьба будет в сентябре. Этот период стал хорошим временем для подготовки к новому спортивному сезону и создания семьи.

Мою будущую супругу зовут Аида. Еще она занимается гимнастикой, всю свою жизнь посвятила этому виду спорта. Мы встретились на Азиатских играх в Джакарте в 2018 году и с тех пор находимся вместе", - сказал Курбанов.

Курбанов является первым в истории призером Олимпийских игр по гимнастике из Казахстана. Спортсмен успешно выступил в финале упражнений на коне и получил 15,433 балла. Таким образом, он выиграл серебряную медаль.

Ранее Курбанову подарили машину.

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Метки:
Курбанов Нариман Олимпиада-2024 Свадьба

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