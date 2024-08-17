"Очень благодарна". Бегунья из Кыргызстана рассказала о помощи казахстанцев на Олимпиаде

Новости спорта Олимпиада Олимпиада-2024
Сегодня 12:00
©IG/sardanatrofimova

Участница марафона на Олимпиаде-2024 Сардана Трофимова рассказала о помощи казахстанской команды во время забега. Представительница Кыргызстана заняла итоговое 14-е место в Париже (Франция), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Спортсменка отметила, что казахстанская команда в половине случаев подавала ей бутылки с водой во время марафона. Об этом она рассказала в интервью сайте Marathonec.ru.

"На пунктах питания мне очень помогали команда Кыргызстана и команда Казахстана. На каждом пит-стопе столы были помечены флагом, наши столы стояли рядом. На половине пунктов ребята из Казахстана мне быстро подавали мои бутылки, за что я им очень благодарна", - сказала Трофимова.

Сардана финишировала 14-й и обновила национальный рекорд Кыргызстана. Она преодолела дистанцию 42 км 195 метров за 2 часа, 26 минут и 47 секунд. В этом же забеге участвовала казахстанка Жанна Мамажанова. Она завершила марафон 33-й с результатом 2 часа, 30 минут и 51 секунда.

Отметим, что Трофимова сменила спортивное гражданство в 2022 году. Ранее она представляла Россию.

В прошлом году мы рассказывали удивительную историю о Сардане и еще одном легионере из ее родного села в Якутии (Россия), которые принесли Кыргызстану медали на Азиаде:

Земляки-призеры. Как два спортсмена-легионера из далекой республики принесли Кыргызстану медали Азиады

Метки:
Олимпиада Олимпиада-2024 Париж Франция Казахстан Кыргызстан марафон Легкая атлетика

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 12:00
Олимпиада-2024
"Очень благодарна". Бегунья из Кыргызстана рассказала о помощи казахстанцев на Олимпиаде
Вчера , 23:10
Олимпиада-2024
В России оценили выбор нового тренера сборной Казахстана по боксу
Вчера , 20:41
Олимпиада-2024
Казахстан? Известный промоутер решил подписать боксеров с Олимпиады-2024
Вчера , 19:24
Олимпиада-2024
Историческому призеру Олимпиады подарили машину в Казахстане
Вчера , 16:51
Олимпиада-2024
Сборная Казахстана по боксу получила нового тренера
Вчера , 13:00
Олимпиада-2024
"Она выше и руки длиннее". Кызайбай сделала признание о скандальной боксерше
Вчера , 11:24
Олимпиада-2024
Назым Кызайбай рассказала о работе в поле и трудном детстве
15 августа, 22:30
Олимпиада-2024
Скандальную боксершу наградили после Олимпиады-2024
15 августа, 19:06
Олимпиада-2024
Призер Олимпиады отреагировал на подарки для Сметова в Казахстане и пошутил про асфальт
15 августа, 17:04
Олимпиада-2024
Боксеров Узбекистана разоблачили после триумфа на Олимпиаде-2024
© 2008 - 2024 ТОО «EML»