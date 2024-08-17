"Очень благодарна". Бегунья из Кыргызстана рассказала о помощи казахстанцев на Олимпиаде

Участница марафона на Олимпиаде-2024 Сардана Трофимова рассказала о помощи казахстанской команды во время забега. Представительница Кыргызстана заняла итоговое 14-е место в Париже (Франция), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Спортсменка отметила, что казахстанская команда в половине случаев подавала ей бутылки с водой во время марафона. Об этом она рассказала в интервью сайте Marathonec.ru.

"На пунктах питания мне очень помогали команда Кыргызстана и команда Казахстана. На каждом пит-стопе столы были помечены флагом, наши столы стояли рядом. На половине пунктов ребята из Казахстана мне быстро подавали мои бутылки, за что я им очень благодарна", - сказала Трофимова.

Сардана финишировала 14-й и обновила национальный рекорд Кыргызстана. Она преодолела дистанцию 42 км 195 метров за 2 часа, 26 минут и 47 секунд. В этом же забеге участвовала казахстанка Жанна Мамажанова. Она завершила марафон 33-й с результатом 2 часа, 30 минут и 51 секунда.

Отметим, что Трофимова сменила спортивное гражданство в 2022 году. Ранее она представляла Россию.

В прошлом году мы рассказывали удивительную историю о Сардане и еще одном легионере из ее родного села в Якутии (Россия), которые принесли Кыргызстану медали на Азиаде:

Земляки-призеры. Как два спортсмена-легионера из далекой республики принесли Кыргызстану медали Азиады