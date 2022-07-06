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Новости спорта Атлетика Легкая атлетика
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Российская чемпионка сменила гражданство ради Олимпиады

Российская чемпионка сменила гражданство ради Олимпиады
©instagram.com/sardanatrofimova/

Российская легкоатлетка Сардана Трофимова сменила спортивное гражданство и будет выступать за сборную Кыргызстана. Об этом сообщает Ulus Media.

"У меня сейчас двойное гражданство. На днях будет собрание, где Россия даст открепление, и мое спортивное гражданство поменяется.

Решение о допуске даст Международная федерация легкой атлетики (World Athletics). Может, дадут карантин или сразу допустят к соревнованиям. Если карантина не будет, могу сразу претендовать на получение путевки на Олимпиаду", – рассказала 34-летняя Трофимова.

Трофимова пять раз становилась чемпионкой России в марафонском беге. На чемпионате мира-2019 она заняла 22-е место в марафоне.

Российские спортсмены столкнулись с ограничениями и запретами относительно выступлений на международном уровне. Различные спортивные федерации наложили санкции на российских атлетов, руководствуясь рекомендацией Международного олимпийского комитета.

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Легкая атлетика

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