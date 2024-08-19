Новый тренер назвал причины провала Казахстана в боксе на Олимпиаде

Новый главный тренер мужской сборной Казахстана Кайрат Сатжанов высказался о выступлении боксеров на Олимпийских играх-2024 в Париже, передают Vesti.kz.
"На сегодняшний день в казахстанском боксе мы наблюдаем целый ряд проблем. Все это мы увидели по результатам Олимпиады в Париже. Основные причины этого — неправильная постановка тренировочного плана и отсутствие учебно-тренировочных сборов с командами.
Мы наметили перед собой большие планы. Необходимо уделять равное внимание юниорам, молодежи и национальной сборной. Затем нужно повысить значимость соревнований, проходящих в Казахстане, они должны проходить честно и справедливо, и соответствовать единой системе", - цитирует Сатжанова Olympic.kz со ссылкой на пресс-службу КФБ.
Напомним, мужская сборная Казахстана по боксу была представлена во всех семи весах на ОИ-2024. Но только Нурбек Оралбай поднялся на пьедестал почета, выиграв серебро в категории до 80 килограммов. Впоследствии наставник национальной команды Мырзагали Айтжанов был уволен со своего поста, на его место назначили Сатжанова.
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