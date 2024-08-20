Назым Кызайбай раскрыла секрет успеха на Олимпиаде-2024

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Сегодня 13:24
©Турар Казангапов

Бронзовая призерка Олимпийских игр-2024 казахстанская боксерша Назым Кызайбай прокомментировала свое выступление в Париже, передают Vesti.kz.

"Конечно, Олимпиада - это мечта для каждого спортсмена. Я в боксе уже 16 лет. Будучи двукратной чемпионкой мира, я впервые принимала участие на Олимпиаде. У каждого спортсмена не бывает легких путей. У всех бывают трудности, но я преодолела их с помощью упорного труда. Думаю, за счет тренировок и упорства я смогла добиться успеха", - сказала Кызайбай на пресс-конференции.

Ранее Кызайбай сделала заявление о замужестве, а также рассказала о дальнейших карьерных планах.

Напомним, на Олимпиаде-2024 Кызайбай выиграла бронзу в категории до 50 килограммов. Также от женской сборной Казахстана в Париже выступили Карина Ибрагимова (до 57 килограммов) и Валентина Хальзова (до 75 килограммов), но они остались без наград.

Кызайбай выигрывала чемпионат мира в 2014 и 2016 годах, а также чемпионат Азии в 2021-м.

Метки:
Кызайбай Назым Сборная Казахстана по боксу Олимпиада-2024 Бокс

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