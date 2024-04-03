Настоящая причина отказа от сборной? Ангелина Лукас сделала признание

Казахстанская боксерша Ангелина Лукас отказала на приглашение Казахстанской федерации бокса побороться за олимпийскую лицензию, сообщают Vesti.kz. В интервью Tengri Sport спортсменка объяснила свое решение.

Ранее федерация выступила с заявлением об участии Лукас в спарринг-матчах вместе с другими представительницами национальной команды. Известная боксерша не готова бороться на турнире 8-10 апреля.

"За два дня до моего поединка в профессиональном боксе 28 марта мне Казахстанская федерация бокса отправила приглашение на спарринги. 30 марта я выиграла свой поединок. Был тяжелый восьмираундовый бой, соперница спустилась на две весовые категории, чтобы со мной сразиться. Мы решили с командой, что мне необходимо восстановление", - рассказала Ангелина в интервью Tengri Sport.

Помимо отсутствия времени на подготовку, есть еще несколько причин, по которым боксерше пришлось отказаться от турнира в Астане.

"Второй момент: у меня подписан контракт на поединок за титул чемпионки мира 25 апреля. Со мной заранее договорились: если 30 марта я выигрываю бой с тайской боксершей, то я получаю шанс сразиться за титул чемпионки мира. Этот контракт мы не можем прервать. Кроме того, даже если забыть про восстановление после восьмираундового поединка, собраться и прилететь на спарринги между боями невозможно. У меня контракт с командой, которая по большей части состоит из иностранцев. Для того чтобы им заехать в Казахстан и мой тренер мог меня секундировать на спаррингах уже 7 числа, им нужна открытая виза. Для ее получения им нужно больше дней: они смогли бы заехать примерно к 20 апреля", - сообщила спортсменка.

При этом Ангелина Лукас считает, что ее путь в сборной Казахстана может быть продолжен и после Олимпиады в Париже.

"Я очень хочу, чтобы бокс был включен в программу Олимпийских игр 2028 года. Тогда, если начать подготовку заранее, начать выезжать на международные турниры любительские, было бы замечательно. Всему должно быть свое время и место", - заключила спортсменка.

Напомним, что 8-10 апреля в Астане пройдут спарринги в одной мужской и четырех женских весовых категориях. Победители спаррингов отправятся в Таиланд, чтобы побороться за лицензию на Олимпиаду в Париж.