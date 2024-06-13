Месси принял окончательное решение по Олимпиаде

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Сегодня 17:10
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Нападающий "Интер Майами" Лионель Месси исключил возможность участия в Олимпийских играх-2024, заявив, что играть в Париже после выступления за свою страну на Кубке Америки будет "слишком", передают Vesti.kz.

36-летний Месси сейчас вместе с Аргентиной готовится к Кубку Америки в США. Аргентинцы первый матч проведут с Канадой 20 июня, а финал состоится 14 июля.

Футбольные матчи на предстоящей Олимпиаде пройдут с 24 июля по 9 августа. Каждой олимпийской сборной разрешено заявить трех игроков старше 23 лет. Ранее говорилось о возможном участии Месси, но он сообщил главному тренеру сборной Аргентины (U-23) Хавьеру Маскерано, что не сыграет в Париже.

"Я поговорил с Маскерано, и, по правде говоря, мы оба поняли ситуацию. Сейчас трудно думать об Олимпиаде, потому что мы участвуем в Кубке Америки. Это будет два или три месяца подряд, когда я не буду с клубом, и, кроме того, я уже не в том возрасте, чтобы участвовать во всем.

Я должен тщательно выбирать, и было бы слишком играть два турнира подряд. Мне очень повезло в свое время выступить на Олимпиаде и выиграть ее. Это был замечательный опыт на футбольном уровне. Воспоминания, связанные с Олимпиадой, я никогда не забуду.

Это потрясающе, что мне посчастливилось пройти через все это. Я надеюсь, что ребята, которым предстоит выступить, получат такое же удовольствие, как и я, потому что это нечто особенное. Олимпийские игры особенные, они отличаются от всего остального", - приводит слова Месси ESPN.

Ранее Месси сделал признание про карьеру в ПСЖ, подробности - тут.

Метки:
Месси Лионель Олимпиада-2024 Футбол

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