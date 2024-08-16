Историческому призеру Олимпиады подарили машину в Казахстане

Сегодня, 16 августа, казахстанскому гимнасту Нариману Курбанову, призеру Олимпийских игр-2024 в Париже, вручили ключи от нового автомобиля Škoda Kodiaq, передают Vesti.kz.

Курбанов является первым в истории Казахстана призером Олимпийских игр по гимнастике. В финале упражнений на коне он заработал 15,433 балла и занял второе место.

Ранее Курабнов прокомментировал дорогие подарки для дзюдоиста Елдоса Сметова и пошутил про асфальт.

"Да, читаю много комментариев". Призер Олимпиады - о популярности и подарках в Казахстане

Казахстан с 7 наградами занял 43-е место в медальном зачете ОИ-2024. Золото выиграл дзюдоист Елдос Сметов, серебро у боксера Нурбека Оралбая, гимнаста Наримана Курбанова и борца греко-римского стиля Демеу Жадраева, бронза у дзюдоиста Гусмана Кыргызбаева, боксерши Назым Кызайбай и пулевиков в миксте - Александры Ле и Ислама Сатпаева.