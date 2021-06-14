В Токио за четвертой медалью? Шансы Ольги Рыпаковой на олимпийский пьедестал

На сегодняшний день казахстанские спортсмены завоевали 70 олимпийских лицензий. Впереди активная подготовка к Играм в Токио, требующая полной отдачи и концентрации внимания. Vesti.kz запускают серию специальных материалов. В каждом из них мы расскажем об олимпийцах и их шансах на успех подробнее.

Девять путевок в Токио в данный момент на счету сборной по легкой атлетике. В этом виде спорта лидером в стране является Ольга Рыпакова. Нынешняя икона казахстанской легкой атлетики также является и самой титулованной спортсменкой Казахстана.

Дополнительного представления ей не требуется. Рыпакова обладает олимпийскими "бронзой" (Рио-2016), "серебром" (Пекин-2008), "золотом" (Лондон-2012) в тройном прыжке. Трижды она становилась призером чемпионата мира.

Столько же медалей ЧМ в помещении (причем одна из наград золотая). И это не говоря о попадании на пьедестал на континентальных соревнованиях и различных мировых турнирах. Ее результат, показанный в Хорватии в 2010-ом году, - 15,25 метра - уже 11 лет является рекордом Азии.

Ее восхождение на международной арене началось 17 октября 2000 года. Тогда Рыпакова стала участницей юниорского чемпионата мира в Чили. Через два года на очередном ЧМ (Ямайка-2002) Ольга смогла уже попасть на пьедестал, заняв второе место.

Некоторый период карьеры Рыпакова пробовала себя в многоборье. Продлился опыт до 2007-го года. С этого момента она стала практиковаться в прыжках. Она совмещала прыжки в длину и тройным. Причем ей удавалось добиваться успеха в обеих дисциплинах.

То, что случилось после Олимпиады в Пекине (2008-й год), для многих хорошо знакомо. Каждые ОИ завершались завоеванной медалью. Ольга превратилась в настоящего лидера, представляя элиту мировой легкой атлетики.

Сейчас спортсменка активно готовиться к Токио. Подготовительный перил у Рыпаковой начался довольно давно. Он был скорректирован по ходу прошлого сезона, который оказался сложным и усеченным из-за пандемии.

Олимпийская чемпионка не так много выступала. Распрыгиваться же она начала не так давно. В этом году единственным стартом на открытом воздухе стал этап "Бриллиантовой лиги" в Дохе. Показать высокие результаты не получилось - Ольга решала более локальные задачи.

Говорить о текущей форме сложно. Стоит дождаться остальных стартов. Перед Олимпиадой она наверняка выступит еще на нескольких турнирах, чтобы довести кондиции ближе к оптимальным.

Что касается Игр в Токио, то прогнозировать определенный результат просто нереально. Если Рыпакова приблизится к 15 метрам, то будут прочные надежды на подиум. Иначе попасть в число призеров будет нереальной задачей.

Очень трудно будет биться за золотую медаль. Сейчас в прекрасной форме находится Юлимар Рохас из Венесуэлы. В этом году она побила мировой рекорд в помещении, прыгнув на 15, 43 метра. Также она возглавляет мировой рейтинг.

Зацепиться за "серебро" или "бронзу" - миссия выполнима. Правда для этого важно улучшить качество прыжка и дальность, над чем сейчас она и работает. Так что как минимум в десятке лучших на Олимпиаде будет. Максимум - пьедестал.

Важно отметить, что тройной прыжок - сложный технический вид. Также важную роль играют условия, которые не зависят от спортсмена. Здесь и доля везения, и погодные условия. К тому же, никто не застрахован от заступа...

Все самое актуальное о спорте в вашем телефоне - подписывайтесь на наш Instagram!