Стало известно, кто из теннисистов представит Казахстан на Олимпиаде в Токио

Стало известно, кто из теннисистов представит Казахстан на Олимпийских играх-2020 в Токио, сообщает корреспондент Vesti.kz.

От Казахстана выступят Александр Бублик, Елена Рыбакина, Юлия Путинцева и Ярослава Шведова, для которой предстоящая Олимпиада станет уже третьей в карьере.

"Согласно критериям отбора в одиночном разряде на Игры могут поехать по четыре лучших теннисиста и теннисистки от каждой страны, если они входят в топ-56 рейтингов ATP и WTA на 14 июня 2021 года и представляли страну в Кубке Дэвиса или в Кубке Федерации", - информирует пресс-служба ФТРК.

О том, кто еще из Казахстана завоевал путевки на предстоящие Игры, можно прочитать здесь.

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